بمدارس المتفوقين.. تعليم الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم في جميع مراحله ورفع كفاءة المعلمين وأعضاء هيئة التدريس للمشاركة الفعالة في إحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.





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وأعلن رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقرية عن قيام الوزارة بفتح باب التسجيل لوظيفة معلم بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM وذلك على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين في جميع التخصصات اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 / 7 / 2020 وحتى الإثنين 20 / 7 / 2020.





من خلال الرابط التالي http://pat.edu.eg/stemjobs2020/





وأوضح وكيل أول وزاره التربية والتعليم أنه يشترط للتقديم أن يكون المعلم مسجلا في المرحلة الإعدادية أو الثانوية، وبالنسبة للتقديم للمواد العلمية (الفيزياء - الكيمياء - الرياضيات - الإنجليزي - الأحياء - الجيولوجيا) يفضل أن يكون المعلم المتقدم من العاملين بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات.