وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد مركز توزيع الأسئلة.. صور

تفقدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الخميس، مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بالمدرسة الفندقية بمدينة كفر الشيخ.





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وتابعت أعمال نقل صناديق أسئلة مواد الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق عبر السيارات المخصصة لنقلها منذ الساعة الخامسة صباحًا، واطمأنت على وصولها للجان الـ 84 ، وسط إجراءات أمنية وحراسة من قوات الشرطة.





كما تابعت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أعمال نقل طلاب مدارس بيلا من النقاط المحددة إلى 9 لجان لمدينة كفر الشيخ لأداء الامتحان وسط إجراءات احترازية ، ومراقبة رجال الشرطة والمرور ، والمشرفين من التربية والتعليم.





ويؤدي طلاب مدارس بيلا الامتحانات بـ 9 لجان بمدينة كفر الشيخ وهم مدرسة المنتزه للتعليم الأساسى، ومدرسة السلام الابتدائية، ومدرسة أحمد عرابي، ومدرسة الشهيد محمد عاطف التجارية، ومدرسة سعد زغلول الابتدائية، ومدرسة سيدي جمال، والمدرسة التجارة للبنين، والمدرسة التجارية للبنات ، ومدرسة الزهور الرسمية للغات.





كما تابعت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال التطهير والتعقيم وتوزيع الواقيات الشخصية على الطلاب والمراقبين.