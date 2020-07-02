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تعليم

تداول إجابات استاتيكا الثانوية العامة عبر فيس بوك تحت شعار بالغش اتجمعنا

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:44 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
تشهد الآن صفحة "بالغش اتجمعنا" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولا لإجابات قيل إنها تخص امتحان الاستاتيكا الذي يؤديه طلاب علمي رياضة في لجان امتحانات الثانوية العامة الآن.


 وكانت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم الفني اليوم، الخميس 2 يوليو 2020، رصدت حالات الغش الإلكتروني للطالب "م. ن"، بمحافظة سوهاج، والطالب "ف. م"، بمحافظة الشرقية، والطالب "ع. ت"، بمحافظة مطروح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الحالات.


وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، لإحباط محاولات الغش وضبط الغشاشين حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.




وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه يتولى فريق مكافحة الغش الإلكتروني، تتبع الروابط الإلكترونية لصفحات الغش (مثل صفحات شاومينج وأعوانه) الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يقوم الأفراد القائمون على إدارتها باستغلالها؛ في الإخلال بأعمال الامتحانات وتسهيل عملية الغش الإلكتروني للطلاب بلجان سير الامتحان.


وقال المصدر: "يتم التنسيق والتعاون في هذا الشأن مع كلٍ من وزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا مخاطبة النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تتبع الروابط الإلكترونية التي يتم رصدها من خلال فريق مكافحة الغش الإلكتروني لمواقع التواصل الاجتماعي التي تروج للغش ويقوم باستغلالها بعض الأفراد في محاولة الإخلال بنظام الامتحان واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم من منطلق كون امتحان الثانوية العامة أحد جوانب الأمن القومي".
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