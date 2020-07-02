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أخبار العالم

الطيران الكويتي: الوصول للطاقة التشغيلية الكاملة لن يكون قبل أغسطس 2021

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:05 م
الطيران المدنى الكويتى
الطيران المدنى الكويتى
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ميـــس رضــا
كشفت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية الخطة التفصيلية لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي، عن موعد عودة رحلاتها بعد إنقطاع دام نحو ثلاثة شهور.

وأعلنت  الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى أن عودة الطيران للأجواء سيكون أول أغسطس، موضحًا أن الوصول للطاقة التشغيلية الكاملة لن يكون قبل أغسطس 2021.

و علقت الكويت الرحلات من وإلى مطار الكويت الدولي في 13 مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.
وشملت الخطة التي تم إعلانها قبل يومين، ثلاث مراحل تبدأ أولاها في أول أغسطس المقبل، ومدتها ستة أشهر، ويتم فيها تشغيل المطار بنسبة لا تزيد على 30 في المائة وبعدد ركاب لا يزيد على عشرة آلاف راكب يوميًا على أن يكون الحد الأقصى للرحلات 100 رحلة يوميًا.

أما المرحلة الثانية فتبدأ في أول فبراير 2021 ومدتها ستة أشهر، ويتم فيها تشغيل المطار بنسبة لا تزيد على 60 في المائة وبعدد ركاب لا يزيد على عشرين ألف راكب يوميًا وبحد أقصى 200 رحلة طيران يوميًا.

وتبدأ المرحلة الثالثة في أول أغسطس 2021، ويتم فيها الوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة للمطار، ويصل عدد الركاب إلى أكثر من ثلاثين ألف راكب يوميًا وبحد أقصى للرحلات 300 رحلة يوميًا.

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