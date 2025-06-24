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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تكليف وائل عقل بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

الدكتور وائل عقل
الدكتور وائل عقل
نهلة الشربيني

كلف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وائل نبيل حسن محمد عقل بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما تم تكليف الدكتور إبراهيم محمد الشربيني بتسيير أعمال نائب الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والقيام بأعمال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمدينة.

ويذكر أنه في ضوء انتهاء مدة مجلس الأمناء ومجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، فإنه جاري إعادة تشكيل المجلسين.

جدير بالذكر أن الدكتور وائل عقل الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس حصل على الدكتوراه من جامعة ميريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أستاذًا زائرًا في الولايات المتحدة لفترات متفاوتة خلال الفترة من ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١٥، وقد أشرف على العديد من المشروعات البحثية والتنموية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مجالات بحثية وريادية متعددة، والتي ساهمت في إنشاء ٥ مراكز تميز في جامعة عين شمس وجامعة النيل بالشراكة مع كبرى الجامعات الأوروبية، كما شغل عدة مناصب قيادية في جامعة النيل الأهلية منذ ٢٠١٧، بداية من منصب عميد كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، وحتى منصب رئيس الجامعة في ٢٠٢١، بالإضافة لمهامه كرئيس المجلس الاستشاري لمبادرة رواد النيل الوطنية الممولة من البنك المركزي المصري والتي أنتجت أكثر من ١٥٠ شركة ناشئة في المجالات التكنولوجية المتقدمة تعمل في مصر وخارجها. وكذلك عمل مستشارًا لرئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد، وعضوًا في لجنة قطاع التعليم الهندسي، كما شارك في إعداد العديد من الأطر المرجعية لتطوير التعليم العالي في مصر، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية.

هذا، وقد شغل الدكتور إبراهيم الشربيني منصب مدير مركز أبحاث علوم المواد بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويعد المدير المؤسِّس لبرامج علوم النانو وعلوم المواد وأحد الرعيل الأول لمؤسسي مدينة زويل، وأستاذًا مساعدًا في كلية الصيدلة جامعة تكساس سابقًا، كما شغل أمين مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي ونائب الرئيس بلجان اتحاد أكاديميات العلوم والبحث العلمي الإفريقية، ونائب رئيس اللجنة الوطنية لعلوم المواد الجديدة والمتقدمة سابقًا وعضو لجنة التخطيط بقطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، وعضو اللجنة الوطنية لبحوث الدواء سابقًا وممثل مصر بلجنة ومجموعة عمل علوم المواد وتكنولوجيا النانو بمجموعة دول البريكس وعضو في العديد من الجمعيات العلمية الدولية منها: الجمعية الأمريكية للعلماء الصيادلة، وجمعية الهندسة الطبية الحيوية الأمريكية، ومعهد نيوزيلندا للكيمياء، وجمعية بحوث المواد الأمريكية، وزميل هيئة الفولبرايت الأمريكية المرموقة، وزميل مدى الحياة بالأكاديمية الأفريقية للعلوم. والجدير بالذكر أن دكتور الشربيني يحظى بالتقدير العلمي من المؤسسات العلمية المحلية والعربية والدولية وحصل على أكثر من خمسين جائزة محلية وإقليمية ودولية منها على سبيل المثال وسام الجمهورية في العلوم والفنون من الطبقة الأولى وتكريم من رئيس الجمهورية، وجائزة الدولة للتفوق في العلوم التكنولوجية المتقدمة، وجائزة خليفة الدولية التربوية (الإمارات) والأستاذ الجامعي المتميز على مستوى الوطن العربى وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم.

وزارة التعليم العالي البحث العلمي التعليم العالي

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