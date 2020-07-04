بإجمالي 377 حالة.. الوادي الجديد تسجل 18 إصابة جديدة بكورونا

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، تسجيل ١٨ إصابة جديدة بواقع ٧ حالات بمركز الداخلة و٦حالات بمركز الخارجة، و٣ حالات بالفرافرة وحالتين بمركز بلاط، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية المسجلة لـ ٣٧٧ إصابة منهم ٢٥ وفيات منذ بداية الأزمة.





وأكد الزملوط، في بيان صحفي رسمي، تعافي ٦ حالات من المصابين وخروجهم من قسم العزل بمستشفى الخارجة العام، بإجمالي ١٨٩ حالة تعافي، وانتهاء مدة العزل المنزلي لـ ٧٢ مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.





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وشدد المحافظ، على تحذير المواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يوما لحين التأكد من سلامتهم..





وأشار البيان إلى أن لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا سجلت حالة إصابة جديدة اليوم، لطفلة بعمر ٦ سنوات، مهيبًا بالمواطنين الحفاظ على الأطفال وعدم التهاون في اتباعهم الإجراءات الاحترازية.





وفى سياق متصل أنهت لجنة إدارة أزمة كورونا حفلين زفاف بمدينة الخارجة لمخالفة قرار منع التجمعات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين حول تجمعات الأفراح والعزاء (٠٩٢٢٩٢٦١٨٣ / ٠١٠١٤٨١٤٨٢٥).





وناشدت اللجنة، أهالي المحافظة بتحمل المسئولية الملقاة على عاتق الجميع للخروج من هذه الأزمة وخفض معدلات الإصابة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها، ومساندة جهود المحافظة في هذا الشأن.



