AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بإجمالي 377 حالة.. الوادي الجديد تسجل 18 إصابة جديدة بكورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 07:51 ص
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
Advertisements
منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ  الوادي الجديد، تسجيل ١٨ إصابة جديدة بواقع ٧ حالات بمركز الداخلة و٦حالات بمركز الخارجة، و٣ حالات بالفرافرة وحالتين بمركز بلاط، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية المسجلة لـ ٣٧٧ إصابة منهم ٢٥ وفيات منذ بداية الأزمة.

وأكد الزملوط، في بيان صحفي رسمي، تعافي ٦ حالات من المصابين وخروجهم من قسم العزل بمستشفى الخارجة العام، بإجمالي ١٨٩ حالة تعافي، وانتهاء مدة العزل المنزلي لـ ٧٢ مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

اقرا ايضا:
وشدد المحافظ، على تحذير المواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يوما لحين التأكد من سلامتهم..

وأشار البيان إلى أن لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا سجلت حالة إصابة جديدة اليوم، لطفلة بعمر ٦ سنوات، مهيبًا بالمواطنين الحفاظ على الأطفال وعدم التهاون في اتباعهم الإجراءات الاحترازية. 

وفى سياق متصل أنهت لجنة إدارة أزمة كورونا حفلين زفاف بمدينة الخارجة لمخالفة قرار منع التجمعات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين حول تجمعات الأفراح والعزاء (٠٩٢٢٩٢٦١٨٣ / ٠١٠١٤٨١٤٨٢٥).

وناشدت اللجنة، أهالي المحافظة بتحمل المسئولية الملقاة على عاتق الجميع للخروج من هذه الأزمة وخفض معدلات الإصابة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها، ومساندة جهود المحافظة في هذا الشأن.

Advertisements

ترشيحاتنا

مهنيا وعاطفيا وصحيا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 4/7/2020

بعد شائعات الحمل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى تكشف الحقيقة

حاولت التصوير معه.. ثور يقذف مسنة 15 قدما في الهواء

بعد أنباء تعيينه حكمًا لمباراتهما معًا.. بكاري جاساما قاتل أحلام الأهلي والوداد

بعد تنمرها على الفتيات ذوات الأسنان غير المتناسقة.. أجرأ 10 صور لـ ميس حمدان

إيمي سالم تتقمص شخصية عبد العال من مسلسل ريا وسكينة.. فيديو

AdvertisementS

دعاء الرزق من 13 كلمة داوم عليه رسول الله.. ردده الآن

مليشيات أردوغان تستعد للهجوم على سرت.. أسباب خطيرة وراء زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس

يفتح لك كل الأبواب المغلقة.. الإفتاء توصي بالإكثار من هذا الذكر

بعد شائعات الحمل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى تكشف الحقيقة

وزير التعليم العالي: مصر قد تكون تخطت مرحلة الذروة لفيروس كورونا

بعد تنمرها على الفتيات ذوات الأسنان غير المتناسقة.. أجرأ 10 صور لـ ميس حمدان

لجنة مكافحة كورونا: الفيروس أصبح أقل ضعفا وأكثر استجابة للدواء.. فيديو

فتح المجال الجوي مع 29 دولة.. مصر للطيران: نسبة التشغيل وصلت 75%.. فيديو

حقيقة طعن حمو بيكا بـ المطواة.. شائعات حمل ياسمين عبد العزيز.. محمود عبد المغني يلف المحشي

ماذا يحدث في مدينة البعوث ليلا؟.. هتافات بين الطلاب فرحة بقرار شيخ الأزهر.. فيديو

التعليم لـ طلاب الثانوية العامة: فقد بوكلت امتحان المواد غير المضافة للمجموع يتطلب "محضر شرطة"

مقدمة نارية من محمد الباز عقب ظهوره علي قناة النهار.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد عصير الطماطم.. تعرف عليها

بطريقة سهلة.. كيفية تحضير عمل شرائح اللحمة بالصويا صوص

أخطرها سرطان المعدة..ت عرف على أضرار تناول الماء المثلج بعد التمرين