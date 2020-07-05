عن رجاء الجداوي.. يسرا اللوزي: بقالي شهر ونص بخاف أبص فى التليفون عشان ماشوفش الخبر ده

عبّرت الفنانة يسرا اللوزي، عن حزنها الشديد لوفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي فجر اليوم إثر إصابتها بفيروس كورونا.





نشرت يسرا اللوزي، صورة جمعتهما عبر حسابها الرسمي على "الأنستجرام"، وعلقت عليها قائلة :" بقالى شهر ونص بخاف أبص فى التليفون كل يوم الصبح عشان ماشوفش الخبر ده".









وتابعت :" الله يرحمك يا جوجة... مفيش كلام يوصف جمالك الداخلى والخارجى.. عمرى ما هانسى ازاى كنتى دايما تكلمينى تتطمنى على بنتى مع كل متابعة دكتور .. وقد إيه كنتى دايما تنصحينى بإن العيلة أهم من أى شغل و أى نجومية".





بينما اختتمت حديثها قائلة: "يا رب بس تبقى عارفة إنتى كنتى إيه بالنسبالى.. هتوحشينى أوى".



