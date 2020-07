عن رجاء الجداوي.. يسرا اللوزي: بقالي شهر ونص بخاف أبص فى التليفون عشان ماشوفش الخبر ده

View this post on Instagram

بقالى شهر و نص بخاف أبص فى التليفون كل يوم الصبح عشان ماشوفش الخبر ده! الله يرحمك يا جوجة... مفيش كلام يوصف جمالك الداخلى و الخارجى.. عمرى ما هانسى ازاى كنتى دايما تكلمينى تتطمنى على بنتى مع كل متابعة دكتور .. وقد إيه كنتى دايما تنصحينى بإن العيلة أهم من أى شغل و أى نجومية.. يا رب بس تبقى عارفة إنتى كنتى إيه بالنسبالى.. هتوحشينى أوى