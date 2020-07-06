منعا لتفشي الوباء.. جامعة القاهرة: دخول الطلاب عبر بوابات تعقيم وكمامات في اللجان وقاعات التصحيح والكنترول

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن تفاصيل موسعة للضوابط والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجامعة للحفاظ على سلامة الطلاب والأساتذة وجميع العاملين، المشاركين في منظومة امتحانات السنوات النهائية والدراسات العليا لطلابها، والتي تجرى وفق قرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بإقامة امتحانات حضورية.
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وقامت الجامعة بتعميم الإجراءات والضوابط الاحترازية على الكليات والمعاهد منذ فترة طويلة، علاوة على الأدلة والفيديوهات التي تقدم نصائح احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد عبر الشهور الماضية ابتداء من شهر يناير الماضي وقبل أن يتحول انتشار فيروس كورونا إلى جائحة عالمية.
وتضمنت الإجراءات مجموعة تفصيلية من الضوابط تتعلق بقواعد الدخول والخروج للجامعة وقاعات الامتحان، وتخصيص غرف للعزل والعيادات الطبية و قاعات التصحيح والكنترول وقواعد الامتحانات الشفوية والعملية والإكلينيكية وضوابط الاعتذار عن أداء الامتحانات وإجراءات تسكين الطلاب بالمدن الجامعية خلال الامتحانات وآليات التعامل مع الطلاب الوافدين بما يضمن نجاح سير الامتحانات وتحقيق مخرجات العملية التعليمية وأهدافها.