تعد علي أملاك الدولة... هدم مبنى مخالف بالعامرية غرب الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية ووحدة التدخل السريع بغرب الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية حملات إزالة واسعة على العقارات المخالفة غرب المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإزالة جميع مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة.





وشن حي العامرية أول برئاسة اللواء حسام الشيخ، رئيس الحي، حملة لإزالة البناء المخالف في المهد، وذلك في مبنى في المهد خلف بلوك ١٤٧ مبارك ٤أ.





ويتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لاستعادة الانضباط وفرض القانون .





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وقد شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء، بالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.





يأتي هذا تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية وتنفيذًا لتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص التعامل مع مخالفات البناء وإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمباني السكنية.