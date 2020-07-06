AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعد علي أملاك الدولة... هدم مبنى مخالف بالعامرية غرب الإسكندرية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:08 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني

شنت الأجهزة التنفيذية ووحدة التدخل السريع بغرب الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية حملات إزالة واسعة على العقارات المخالفة غرب المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإزالة جميع مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة.


وشن حي العامرية أول برئاسة اللواء حسام الشيخ، رئيس الحي، حملة لإزالة البناء المخالف في المهد، وذلك في مبنى في المهد خلف بلوك ١٤٧ مبارك ٤أ.


ويتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لاستعادة الانضباط وفرض القانون .


اقرأ أيضًا:

قومي المرأة بالإسكندرية: توعية 29655 شخصا بمخاطر الختان


وقد شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء، بالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.


يأتي هذا تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية وتنفيذًا لتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص التعامل مع مخالفات البناء وإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمباني السكنية.


 

تعد علي أملاك الدولة... هدم مبنى مخالف بالعامرية غرب الإسكندرية
تعد علي أملاك الدولة... هدم مبنى مخالف بالعامرية غرب الإسكندرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض على شخصين اعترضا حملة إزالة عقارات بالإسكندرية

إحالة متهمين للنيابة العسكرية لاعتراضهما على تنفيذ قرارات الإزالة بالإسكندرية

شعراوي: استرداد 5 ملايين متر مربع و16 ألف فدان من أملاك الدولة

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة بالخانكة.. صور

بعد صدور 13 قرار إزالة خلال 3 سنوات.. حملة مكبرة على عقار شرق الإسكندرية

حق الشعب.. إزالة 4 عقارات مخالفة في الإسكندرية| شاهد

ترشيحاتنا

الممثلة المصرية الاسطورية.. فان دام ينعى رجاء الجداوى بكلمات مؤثرة

غابت نبيلة عبيد فتزوجت رجاء الجداوي في 3 أيام.. أسرع قصة حب

هل يجوز لي الزواج من بنات امرأة رضع أخي منها .. عالم أزهري يجيب

حدث ليلا.. سقوط فتاة تيك توك جديدة في قبضة الداخلية.. طبيب رجاء الجداوي يكشف لحظاتها الأخيرة..ضربة موجعة لميليشيات تركيا في ليبيا

شوبير يكشف مفاجأة بشأن مصير لجنة اتحاد الكرة

وداعا لكابوس الكرش بـ 3 حيل مجربة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات صبا مبارك

قائمة أسعار السيارات ال SUV في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

شجار واعتداء على عجوز داخل مصعد بسبب كورونا.. اعرف القصة