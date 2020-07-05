قومي المرأة بالإسكندرية: توعية 29655 شخصا بمخاطر الختان

واصل المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، اليوم الأحد، فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان «احميها من الختان»، وذلك في إطار جهود وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.





تمتد حملة طرق الأبواب بالمحافظات حتى 14 يوليو القادم، بهدف توعية السيدات والأهالي في المراكز والقري والنجوع بقضية ختان الإناث وخطورة وأضرار هذه الممارسة الخاطئة.





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قالت الدكتورة ماجدة الشاذلي، إن الحملة استهدفت اليوم 14008 سيدة و4663 رجلا و10984 طفلا بإجمالي مستهدفين 29655، وذلك بالقرى والنجوع، بمشاركة 69 من رائدات ومتطوعات المجلس ومجموعة من أعضاء الفرع، حيث قاموا بتوعية المستهدفين عن مخاطر ختان الإناث.





وأضافت أن هذه العادة مخالفة لآداب المهنة الطبية وميثاق الشرف الطبى، وتجريم هذه العملية في القانون المصرى وتغليظ العقوبة على فاعلها وعلى الآمر بفعلها إذا كان الأب أو الأم أو الجدة او العمة، وحثهم على أن العفة والطهارة بالتربية الصحيحة والدين القويم وليس بهذه الجريمة.