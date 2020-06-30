يوم الحرائق في الإسكندرية.. اشتعال النيران بـ مستشفى أجيال للولادة وإنقاذ 3 أطفال





وتلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغا يفيد نشوب حريق بمستشفى أجيال للولادة بشارع سوريا بمنطقة سوريا، وانتقلت 3 سيارات إطفاء و10 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق.





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وتبين من الفحص المبدئي اندلاع الحريق بالطابق الأول بالمستشفى المشار إليه، وجرى إخراج 3 أطفال حديثي الولادة من حضانة المبتسرين ونقلهم إلى إحدى المستشفيات المجاورة.





ولم ترد أي أنباء عن وجود وفيات أو مصابين حتى الآن.



