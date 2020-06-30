يوم الحرائق في الإسكندرية.. اشتعال النيران بـ مستشفى أجيال للولادة وإنقاذ 3 أطفال

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل داخل اندلع مستشفى أجيال الخاص للولادة بمنطقة رشدي شرقي الإسكندرية، مساء الإثنين.
وتلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغا يفيد نشوب حريق بمستشفى أجيال للولادة بشارع سوريا بمنطقة سوريا، وانتقلت 3 سيارات إطفاء و10 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق.
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وتبين من الفحص المبدئي اندلاع الحريق بالطابق الأول بالمستشفى المشار إليه، وجرى إخراج 3 أطفال حديثي الولادة من حضانة المبتسرين ونقلهم إلى إحدى المستشفيات المجاورة.
ولم ترد أي أنباء عن وجود وفيات أو مصابين حتى الآن.
يذكر أن حريقًا اندلع صباح أمس بمستشفى البداروي الخاصة، بمنطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية، أدوى بحياة 7 مصابين بفيروس كورونا،وأصيب 9 آخرين بمستشفى.