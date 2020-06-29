السيطرة على حريق نشب بمستشفى خاص بالإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، على حريق نشب في أحد المستشفيات الخاصة شرق الإسكندرية.





تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل المستشفى، وسط حالة من الذعر بين العاملين والمرضى الموجودين بالمستشفى.









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على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وخمس سيارات الإطفاء وغرفة عمليات الحي إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ولم يتم الإعلان حتى الآن عن عدد المصابين. وتم عمل كردون أمنى حول المستشفى.





كما توجهت سيارات الإسعاف لمكان الحريق لنقل المصابين والمرضى لمستشفيات أخرى.



