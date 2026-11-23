يواصل الفيلم المصري «خروج آمن» حضوره في المهرجانات السينمائية الدولية، بعدما وقع الاختيار عليه لتمثيل مصر في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات أيام قرطاج السينمائية في تونس، المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 إلى 19 ديسمبر المقبل، وذلك عقب فوزه بجائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل في الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وتُعد المشاركة في أيام قرطاج السينمائية محطة جديدة في مشوار الفيلم، الذي بدأ بعرضه العالمي الأول في مهرجان برلين السينمائي الدولي، قبل أن ينتقل إلى عدد من المهرجانات الدولية ويحصد جوائز وتقديرًا نقديًا.

كما يستعد «خروج آمن» للمشاركة في مهرجان مراكش السينمائي الدولي بالمغرب، ضمن قسم «آفاق»، حيث ينافس على جائزة التوزيع، إلى جانب مشاركته في مهرجان إشبيلية للسينما الأوروبية بإسبانيا، لتكون له ثلاث مشاركات سينمائية دولية خلال شهر واحد.

كان الفيلم قد حقق إنجازًا بحصوله على جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل، ليصبح أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة.

«خروج آمن» من تأليف وإخراج محمد حماد، وإنتاج خلود سعد ومحمد حماد، من خلال شركة «باريدوليا للإنتاج الفني»، ويشارك في بطولته مروان وليد، وردينة فؤاد، وحازم عصام، وماجدة منير.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما النفسية التشويقية حول «سمعان»، شاب يعمل فرد أمن بإحدى عمارات منطقة وسط البلد، تنقلب حياته عقب وفاة والده في حادث إرهابي بليبيا، لتبدأ سلسلة من التحولات النفسية والإنسانية التي تقوده إلى مسار مختلف.