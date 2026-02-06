7 عروض لفيلم «خروج آمن» للمخرج محمد حماد في مهرجان برلين

أعلن صناع فيلم SAFE EXIT خروج أمن عن مشاركته ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي، ومن المنتظر أن يقام له 7 عروض على مدار أيام المهرجان الألماني العريق.



ويقدّم فيلم المخرج محمد حمّاد، معالجة درامية مكثّفة لكيفية تشكّل الهوية والذاكرة والعلاقات الإنسانية تحت وطأة الجراح غير الملتئمة، في قصة إنسانية تسلط الضوء على قوة الصمود والحاجة الملحّة للتواصل الإنساني في مواجهة الفقدان والخسارة.

ينتمي الفيلبم إلى نوعية الإثارة النفسية (Psychological Thriller)، وتدور أحداث فيلم «خروج آمن» حول حارس أمن شاب يعاني اضطرابات ما بعد الصدمة، عقب مقتل والده على يد أحد التنظيمات الإرهابية، ويكشف الفيلم كيف تتسلل الأحداث الكبرى إلى تفاصيل حياة الإنسان العادي، وما تخلفه من آثار نفسية تتراكم داخله.



ومع تصاعد الأحداث، يواجه البطل صدماته الدفينة ومحاولاته المستمرة للتكيّف مع واقعٍ يطارده فيه الماضي، في سردٍ يمزج بين التوتر النفسي والأسئلة الوجودية حول الذاكرة والعدالة والانتماء.



ومن المقرر أن يحضر المخرج محمد حمّاد فعاليات المهرجان، حيث يفتح المجال أمام لقاءات صحفية وحوارات إعلامية مع وسائل الإعلام والنقّاد وصنّاع السينما، إضافة إلى توفير المواد الصحفية والمعلومات الخاصة بالفيلم للمهتمين.



مواعيد العروض

سيُعرض الفيلم خلال عدد من الحفلات على النحو التالي:

السبت 14 فبراير – 9:30 مساءً | Urania (العرض الأول)

الأحد 15 فبراير – 10:00 صباحًا | Cubix 9

الاثنين 16 فبراير – 7:00 مساءً | Cubix 7

الثلاثاء 17 فبراير – 2:00 ظهرًا | CinemaxX 5

الثلاثاء 17 فبراير – 2:00 ظهرًا | CinemaxX 6

الجمعة 20 فبراير – 10:00 مساءً | Zoo Palast 2

السبت 21 فبراير – 12:35 ظهرًا | Cubix 9

الفيلم من تأليف وإخراج محمد حماد وبطولة مروان وليد ونهى فؤاد وحازم عصام، وينحاز الفيلم للبعد الإنساني بوصفه مساحة مشتركة لفهم التجربة، برغم ما تحمله من خوف وانكسار وتناقضات.