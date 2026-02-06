قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 في السعودية
تسليم 64 مشروعا بإجمالي 955 فصلا بتكلفة 960 مليون جنيه اعتبارا من 1 يوليو
وزيرة خارجية سلوفينيا: نشجع السلام في قطاع غزة وبالشرق الأوسط
عودة الدراسة وبدء الترم الثاني 2026 في مدارس 12 محافظة .. غداً
الظهور الاول لـ حمزة عبدالكريم مع برشلونه
أعمل فلوس واكسب.. تفاصيل شهادة سند الادخارية الجديدة 2026
محمد الشناوي : الأهلي جاهز لتخطي عقبة شبيبة القبائل غدا
استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبي.. الغندور يوجه رساله دعم للاعبي الزمالك
الشناوي :مواجهة شبيبة القبائل صعبه خاصة على أرضه
لماذا قررت التعليم استمرار التقييمات في الترم الثاني رغم الشكاوى؟| تربوي يحسم الجدل
بفستان مجسم.. إطلالة لافتة لـ ميرنا جميل عبر إنستجرام
توروب: مباراة الأهلي وشبيبة القبائل صعبة وحزين لإصابة زيزو
7 عروض لفيلم «خروج آمن» للمخرج محمد حماد في مهرجان برلين

محمد نبيل

أعلن صناع فيلم SAFE EXIT خروج أمن عن مشاركته ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي، ومن المنتظر أن يقام له 7 عروض على مدار أيام المهرجان الألماني العريق.
 

ويقدّم فيلم المخرج محمد حمّاد، معالجة درامية مكثّفة لكيفية تشكّل الهوية والذاكرة والعلاقات الإنسانية تحت وطأة الجراح غير الملتئمة، في قصة إنسانية تسلط الضوء على قوة الصمود والحاجة الملحّة للتواصل الإنساني في مواجهة الفقدان والخسارة.

ينتمي الفيلبم إلى نوعية الإثارة النفسية (Psychological Thriller)، وتدور أحداث فيلم «خروج آمن» حول حارس أمن شاب يعاني اضطرابات ما بعد الصدمة، عقب مقتل والده على يد أحد التنظيمات الإرهابية، ويكشف الفيلم كيف تتسلل الأحداث الكبرى إلى تفاصيل حياة الإنسان العادي، وما تخلفه من آثار نفسية تتراكم داخله.
 

ومع تصاعد الأحداث، يواجه البطل صدماته الدفينة ومحاولاته المستمرة للتكيّف مع واقعٍ يطارده فيه الماضي، في سردٍ يمزج بين التوتر النفسي والأسئلة الوجودية حول الذاكرة والعدالة والانتماء.
 

ومن المقرر أن يحضر المخرج محمد حمّاد فعاليات المهرجان، حيث يفتح المجال أمام لقاءات صحفية وحوارات إعلامية مع وسائل الإعلام والنقّاد وصنّاع السينما، إضافة إلى توفير المواد الصحفية والمعلومات الخاصة بالفيلم للمهتمين.
 

مواعيد العروض

سيُعرض الفيلم خلال عدد من الحفلات على النحو التالي:

السبت 14 فبراير – 9:30 مساءً | Urania (العرض الأول)

الأحد 15 فبراير – 10:00 صباحًا | Cubix 9

الاثنين 16 فبراير – 7:00 مساءً | Cubix 7

الثلاثاء 17 فبراير – 2:00 ظهرًا | CinemaxX 5

الثلاثاء 17 فبراير – 2:00 ظهرًا | CinemaxX 6

الجمعة 20 فبراير – 10:00 مساءً | Zoo Palast 2

السبت 21 فبراير – 12:35 ظهرًا | Cubix 9

الفيلم من تأليف وإخراج محمد حماد وبطولة مروان وليد ونهى فؤاد وحازم عصام، وينحاز الفيلم للبعد الإنساني بوصفه مساحة مشتركة لفهم التجربة، برغم ما تحمله من خوف وانكسار وتناقضات.

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

امام عاشور

استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

وفاة عريس بني مزار

لحق بعروسته.. وفاة عريس المنيا في حادث انقلاب سيارة الزفاف ببني مزار

تشييع جثمان العروسه

حزن وانهيار الأب.. أهالي المنيا يشيعون جثمان عروس بني مزار

زيزو

صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة

مودي طليق البلوجر «روح»

روح بين الغيبوبة والخطر.. طليق البلوجر يكشف التفاصيل| فيديو

أعماق المحيط

تحت 4 آلاف متر من الظلام.. علماء يكشفون عالم مخفي في قاع الهادئ| ايه الحكاية

الإيجار القديم

تطور جديد ينتظر سكان الإيجار القديم خلال أيام.. ماذا سيحدث؟

هل يصبح حمزة عبد الكريم وريث محمد صلاح في أوروبا؟.. الإعلام الإسباني يتحدث

هل يصبح حمزة عبد الكريم وريث محمد صلاح في أوروبا؟ الإعلام الإسباني يتحدث

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

