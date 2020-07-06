بالصور.. انطلاق ماراثون امتحانات كلية الآداب بجامعة عين شمس

شهد صباح اليوم ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب انطلاق الامتحانات لطلبة وطالبات الفرقة الرابعة بكلية الآداب .





وقد رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة التى أجراها للاطمئنان على سير العمل وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة ا.د. مصطفى مرتضى عميد الكلية وا.د. حنان كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وا.د. طارق منصور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة رؤساء الأقسام و أساتذة الكلية.



وقد أشاد ا.د. عبد الفتاح سعود بالإجراءات التى اتبعتها إدارة الكلية وخاصة فى عمل أربع ممرات لدخول الطلاب موضح عليها مسافات التباعد الواجب الحفاظ عليها و قياس درجات الحرارة لكافة الطلاب والسادة المراقبين وكذلك تخصيص ممرين آخرين لخروج الطلاب و التأكيد على عدم وجود أي تجمعات بين الطلاب قبل وبعد الامتحانات.



وأشار ا. د مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب إلى أنه سيقوم بأداء الامتحانات 9600 طالب وطالبة من أقسام الكلية المختلفة وفقـًا للجدول المعلن تم تقسيمهم على 4 فترات من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساء، بحيث لا يتجاوز عدد الطلاب عن 1200 طالب علي مدار اليوم.

تفصل بين كل فترة وأخرى ساعة ونصف لخروج الطلاب وإتمام عملية التعقيم فى كل اللجان ، الي جانب آليات التباعد وكذلك توفير التهوية اللازمة ووسائل التعقيم .





وعن نظام الامتحانات أوضح ا. د مصطفى مرتضى أن الامتحانات بنظام الاختيار من المتعدد مشيرا ان ادارة الجامعة قد قامت بتوفير صناديق بلاستيكية توضع بها اوراق الاجابة، حيث يقوم الطلاب بوضع اوراق الاجابة بها بأنفسهم، ويتم وضعها في الكنترولات لفترة عزل قبل أن يتم تداولها ، وذلك حرصا علي سلامة أعضاء هيئة التدريس والعاملين قبل التصحيح ؛ بالإضافة إلى مضاعفة أعداد قاعات اللجان إلى 50 لجنة ، وكذلك تخصيص قاعة مجهزه لإجراء اختبارات الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ومركز الإبصار بالكلية .