محافظ الأقصر يتفقد المنطقة الصناعية بالبغداى.. صور

تفقد صباح اليوم الثلاثاء المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر المنطقة الصناعية بمنطقة البغدادى بمركز ومدينة البياضية لمتابعة سير الأعمال بها وأعمال الرصف التى تمت بالطريق المؤدى للمنطقة.





وذلك بمرافقة كل من اللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر واللواء محمد صحصاح رئيس مركز البياضية والدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود واللواء محمد يحي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى الأقصر والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالمحافظة ومصطفى عبد الحليم جاعون مدير المنطقة الصناعية بالبغدادى.





وتابع ألهم أعمال المجمع الصناعى ومجمع الخدمات ومحطة معالجة الصرف الصحى حيث استمع اللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر الذى أوضح أن أعمال الإنشاءات المدنية بالمحطة قد اكتملت بنسبة 96 % تقريبًا وسيتم البدء فى أعمال التركيبات الكهروميكانيكي تمهيدًا لتشغيل المحطة خلال الفترة المقبلة وفقًا للجداول الزمنية المقررة للمشروع.





ومن جانبه أوضح المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالمحافظة أنه تم أنهاء كل أعمال الترفيق الخاصة بالمنطقة الصناعية وكذلك تم تمهيد الطريق المؤدي للمنطقة بطول 1 كم وعرض متوسط 10 أمتار.





ومن جانبه شدد محافظ الأقصر على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لبدء تشغيل المشروعات المتبقية بالمنطقة، كما جاءت توجيهاته لرؤساء مدن الطود والبياضية بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من جوانب الطريق المؤدى للمنطقة الصناعية ومداخلها زتمهيد الطرق وتسوية المرتفعات.





واختتم محافظ الأقصر جولته بتفقد طريق المسار السياحى (طريق الجولى فيل) لمتابعة أعمال الترميمات على جوانبه موجها بتكثيف أعمال النظافة وتهذيب الاشجار بالجزيرة الوسطى التى تتم من قبل مجلس مدينة البياضية وذلك ضمن الإجراءات التى تنفذها محافظة الأقصر استعدادًا لعودة استقبال السياح بالموسم السياحى المقبل.