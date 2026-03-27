محافظات

العثور على جـ ثة شاب سقط أسفل عقار بالعلمين.. تفاصيل

ايمن محمود

عثرت مباحث  العلمين بمدينة العلمين القديمة  على جثة شاب في العقد الثالث  بعدما سقط أسفل العقار الذي كان يقيم فيه. 

ورود بلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بمطروح بلاغًا بالعثور  على جثة شاب في العقد الثالث  بعدما سقط أسفل العقار الذي كان يقيم فيه وعلى الفور انتقلت سيارة اسعاف  وادارة البحث الجنائي ومباحث العلمين إلى موقع الحادث. 

هوية الضحية

الشاب المُتوفّى يُدعى عمر ف.ف ،  22 عامًا،  مقيم في محافظة الإسكندرية. 

مكان الحادث:

تم العثور على الجثة أسفل مبنى في شارع مساكن الجيزة داخل مدينة العلمين القديمة، بعد سقوطه من شرفة الدور الثالث التي كان يسكن فيها. 

 أسباب الوفاة والمعاينة الأولية:

الفحص المبدئي للجثة كشف عن وجود جرح قطعي في الرقبة، بجانب أثر السقوط من ارتفاع كبير، 

إجراءات التحقيق

تم نقل الجثة إلى مستشفى العلمين المركزي لإجراء المزيد من الفحوصات والتحقيقات. وقام رجال الأمن  بـ رفع البصمات داخل الوحدة السكنية التي سقط منها الضحية. 

