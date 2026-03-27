محافظ الوادي الجديد تحيل العاملين بوحدة بورسعيد الصحية للتحقيق

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، في جولةٍ مفاجئة، اليوم الخميس، قريتي بورسعيد وناصر الثورة بمركز الخارجة، وذلك في إطار جولاتها الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام والانضباط الإداري بالجهات الحكومية.

وشملت الجولة المرور على الوحدات المحلية والوحدات الصحية بالقريتين للوقوف على مستوى الأداء والخدمي وجاهزية كافة القطاعات بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى لمجابهة الأحوال الجوية.

إحالة موظفى الوحدة الصحية لقرية بورسعيد للتحقيق

وقررت المحافظ إحالة العاملين بالوحدة الصحية بقرية بورسعيد للتحقيق لعدم الانضباط الإداري وتشكيل لجنة من إدارة الحوكمة بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العمل بالوحدات المحلية بالقريتين، وصرف مكافأة تشجيعية لطبيب الوحدة الصحية؛ لجهوده في خدمة الوحدات الصحية بالقريتين، وكذلك صرف مكافأة للعاملين بالوحدة الصحية بناصر الثورة.

وشددت مجدي، على المرور اليومي لرؤساء القري على القطاعات الخدمية ومنظومة النظافة بالقرى، كما تابعت جهود قطاع الكهرباء في صيانة وإصلاح بعض أعمدة الإنارة المتضررة جراء العواصف الترابية بالقرية، مؤكدةً استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بمختلف القرى والمراكز، لضمان تحسين جودة الخدمات وتعزيز الانضباط داخل الجهاز .

ووجهت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بسرعة استكمال إجراءات سحب قرعة العيون السطحية للشباب، والتنسيق الفوري بين الجهات المعنية؛ للإعلان عن الموعد المحدد، وإجراء القرعة وفقا للضوابط المنظمة حيث تم تحديد يوم الأحد القادم موعدًا لإجراء القرعة العلنية الأولى لمنتفعي المدينة، بإجمالي (4) آبار بمساحة (200) فدان للبئر، تخصص بواقع (5) أفدنة لكل شاب، على أن يتم استكمال باقي القرى المستهدفة تباعًا.

وجاء ذلك فى اطار الاستجابة الفورية لشكوى المواطنين حيث تقدم عدد من أهالي مركز بلاط بمناشدة إلى حنان مجدي محافظ الوادي الجديد خلال لقاء المواطنين الذي عُقد عقب الإفطار الرمضاني بقرية ذخيرة، بشأن سرعة الانتهاء من إجراءات سحب قرعة العيون السطحية للشباب بالمركز والقرى التابعة له.