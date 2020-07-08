شروع في قتل.. التحقيق في طعن مصري بـ الكويت

فتحت السلطات في الكويت تحقيقا حول ملابسات طعن مواطن مصري في منطبة الفحيحيل، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.





ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن رجال الأمن وفنيي الطوارئ الطبية توجهوا إلى منطقة الفحيحيل بعد ورود بلاغ إلى عمليات وزارة الداخلية عن طعن المواطن المصري.





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وأوضح أنه تم نقل المصاب البالغ 26 عاما إلى المستوصف، وبمعاينته تقرر إحالته إلى مستشفى العدان.





ونوه المصدر إلى أن حالة المصري الذي تعرض للطعن لم تسمح بأخذ أقواله، مضيفا أنه تم تسجيل قضية شروع بالقتل أحيلت إلى المباحث للتحري، والوقوف على تفاصيل الواقعة.





وفي وقت سابق، كشفت الصحف الكويتية عن تفاصيل واقعتي دهس مصريين في منطقتي الوفرة والسالمية، أسفرت الأولى عن مصرع المجني عليه، والثانية بإصابة الضحية بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى.





وقالت الصحيفة "الراي" حسبما نقلت عن مصدر أمني إن الحادث الأول وقع في منطقة الوفرة، حيث تلقت وزارة الداخلية بلاغا عن وجود شخص ملقى على الأرض خارج أسوار مزرعة يعمل بها، ولدى وصول رجال الأمن للموقع عثروا عليه جثة هامدة.



