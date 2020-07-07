بإجمالي 51245 حالة.. الكويت تسجل 601 إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت الكويت اليوم، الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعلنت وزارة الصحة، في مؤتمرها الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا،اليوم الثلاثاء، تسجيل 601 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 51245 حالة.





وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة التي ثبتت إصابتها جاءت نتيجة مخالطة لحالات بالفيروس وتضمنت 402 لمواطنين كويتيين و199 لغير الكويتيين.





وأشارت الصحة الكويتية إلى تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بمرض كوفيد-19، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 377 حالة.





وعن آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 159 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9353 حالة.



