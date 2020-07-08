وقف أستاذ بطب الأزهر لنشره أفكار الإلحاد وتوقيع عقوبة اللوم على آخر

قررت جامعة الأزهر، الموافقة على وقف أحد أساتذة كلية الطب بعد رصد منشورات له على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تحرض على أفكار متطرفة.





وأقرت جامعة الأزهر، ما انتهى إلى التحقيق مع الأستاذ بكلية الطب، بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ، لكتابة منشورات من شأنها نشر أفكار الإلحاد مخالفا المنهج الأزهري.





وكانت المحكمة الإدارية العليا، قضت بمجازاة مدرس بكلية طب بنين القاهرة جامعة الأزهر بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لقيامه بالتطاول علي طلاب الفرقة الأولى بكلية طب الأزهر بنين أثناء المحاضرة بعبارات خارجة.





صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة.