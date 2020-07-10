استفزاز علني.. اليونان تنتقد قرار أردوغان بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد

انتقدت اليونان قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتغيير وضع متحف " آيا صوفيا" معتبرة أنه "استفزاز علني للمجتمع الدولي".





ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما رئاسيا بتحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد.





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وفي وقت سابق، قررت المحكمة الإدارية العليا في تركيا إلغاء قرار الحكومة التركية عام 1934، الذي حول معلم آيا صوفيا التاريخي إلى متحف، معتبرة إياه غير قانوني.





وبهذا القرار سيتم تحويل المتحف إلى مسجد رسميا، وفق ما كان يرغب فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي يعارضه عدد كبير من الدول، وكذلك من الطوائف المسيحية الأرثوذكسية.









ويتعلق الأمر بمدى مشروعية قرار اتخذ في عام 1934، بعد مرور عشرة أعوام على تأسيس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية العلمانية الحديثة، بتحويل المبنى الأثري إلى متحف بعد أن كان مسجدا في عهد الإمبراطورية العثمانية، بعدما حولته من كنيسة كاتدرائية إلى مسجد بعد فتح القسطنطينة وسقوط الإمبراطورية البيزنطية.







