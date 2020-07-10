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أخبار العالم

استفزاز علني.. اليونان تنتقد قرار أردوغان بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:44 م
اليونان تنتقد قرار
اليونان تنتقد قرار أردوغان تحويل آيا صوفيا إلى مسجد
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قسم الخارجي
انتقدت اليونان قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتغيير وضع متحف "آيا صوفيا" معتبرة أنه "استفزاز علني للمجتمع الدولي".

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما رئاسيا بتحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد.

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وفي وقت سابق، قررت المحكمة الإدارية العليا في تركيا إلغاء قرار الحكومة التركية عام 1934، الذي حول معلم آيا صوفيا التاريخي إلى متحف، معتبرة إياه غير قانوني.

وبهذا القرار سيتم تحويل المتحف إلى مسجد رسميا، وفق ما كان يرغب فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي يعارضه عدد كبير من الدول، وكذلك من الطوائف المسيحية الأرثوذكسية.


ويتعلق الأمر بمدى مشروعية قرار اتخذ في عام 1934، بعد مرور عشرة أعوام على تأسيس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية العلمانية الحديثة، بتحويل المبنى الأثري إلى متحف بعد أن كان مسجدا في عهد الإمبراطورية العثمانية، بعدما حولته من كنيسة كاتدرائية إلى مسجد بعد فتح القسطنطينة وسقوط الإمبراطورية البيزنطية.


وقالت الهيئة التي أقامت الدعوى إن آيا صوفيا من أملاك السلطان العثماني، محمد الثاني، الملقب بمحمد الفاتح، الذي سيطر على المدينة عام 1453، والتي كانت تعرف في ذلك الوقت باسم القسطنطينية، وحول الكنيسة التي كان عمرها 900 عام بالفعل إلى مسجد.
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