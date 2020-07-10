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أخبار العالم

أردوغان يوقع قرارا بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:43 م
متحف آيا صوفيا
متحف آيا صوفيا
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قسم الخارجي
ذكرت قناة "العربية" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع قرارًا بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد.

وانتقدت اليونان الخطوة التركية، معتبرة إياها "استفزازًا علنيًا" للمجتمع الدولي والعالم المتحضر.


وقررت المحكمة الإدارية العليا في تركيا إلغاء قرار الحكومة التركية عام 1934، الذي حول معلم آيا صوفيا التاريخي إلى متحف، معتبرة إياه غير قانوني.

وبهذا القرار سيتم تحويل المتحف إلى مسجد رسميا، وفق ما كان يرغب فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي يعارضها عدد كبير من الدول، وكذلك من الطوائف المسيحية الأرثوذكسية.

ويتعلق الأمر بمدى مشروعية قرار اتخذ في عام 1934، بعد مرور عشرة أعوام على تأسيس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية العلمانية الحديثة، بتحويل المبنى الأثري إلى متحف بعد أن كان مسجدا في عهد الإمبراطورية العثمانية، بعدما حولته من كنيسة كاتدرائية إلى مسجد بعد فتح القسطنطينة وسقوط الإمبراطورية البيزنطية.

وقالت الهيئة التي أقامت الدعوى إن آيا صوفيا من أملاك السلطان العثماني، محمد الثاني، الملقب بمحمد الفاتح، الذي سيطر على المدينة عام 1453، والتي كانت تعرف في ذلك الوقت باسم القسطنطينية، وحول الكنيسة التي كان عمرها 900 عام بالفعل إلى مسجد.
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