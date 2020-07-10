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أخبار العالم

فضيحة جديدة لـ أردوغان.. وثيقة سرية تكشف اختطاف تركيا لمعارضيها في الخارج

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:18 م
أردوغان
أردوغان
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام السويدية اليوم الجمعة تفاصيل فضيحة جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول اختطاف معارضية فى الخارج.

ونشر موقع "نورديك مونيتور" السويدي، وثيقة سرية، تؤكد أن الحكومة التركية وقعت اتفاقيات سرية مع العديد من الدول، لاستعادة معارضيها المقيمين في الخارج، سواءً بخطفهم من الدول التي يقيمون فيها، أو طردهم منها.

وجاء فى الوثيقة السرية الخاصة بلجنة تابعة للأمم المتحدة، تقوم بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري، أن  أردوغان يقوم بممارسات ممنهجة لعمليات الخطف التي تتم خارج نطاق الدولة.

وأعربت اللجنة التابعة للأمم المتحدة، في الوثيقة التي نشرها الموقع السويدي، عن قلقها البالغ إزاء السلامة الشخصية للمواطنين الأتراك المختطفين، أو المرحلين رغمًا عنهم، أو هؤلاء الذين يواجهون خطر الترحيل القسري في وقت قريب.

وطالبت اللجنة الأممية من الحكومة التركية تقديم توضيحات حول الاتفاقيات السرية التي وقعتها مع العديد من الدول، وذلك فيما يتعلق بسلامة المواطنين المقيمين فيها وورد في الوثيقة ذكر أفغانستان، باكستان، ألبانيا، أذربيجان، كامبوديا، الجابون، لبنان، كوسوفو، وكازاخستان.


وأكدت الوثيقة السرية، أن ما يقرب من 40 مواطنًا تركيًا اختفوا قسريًا، بعد اختطافهم من المنازل والشوارع في الدول التي كانوا يقيمون فيها، وأن هناك العديد من الأمثلة التي تتضمن اختطاف هؤلاء المواطنين الأتراك مع أطفالهم.
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