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أخبار العالم

رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ترحب بدعم البرلمان للحل السياسي ووقف إطلاق النار

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:44 م
عقيلة صالح وستيفاني
عقيلة صالح وستيفاني ويليامز
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قسم الخارجي
التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح في جنيف برئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز.

وناقش رئيس البرلمان الليبي مع ويليامز دعم مبادرة القاهرة وآلية تنفيذها، كما حث المبعوثة الأممية على بذل المزيد من الجهد داخل الأمم المتحدة.

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وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا على ضرورة الحل السياسي في البلاد، مرحبة بموقف المستشار صالح لوقف إطلاق النار.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على ضرورة التوزيع العادل لإيرادات النفط وعدم توجيهها لتمويل المرتزقة والمليشيات.

كما رحبت المسؤولة الأممية بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط برفع القوة القاهرة وإعادة فتح النفط، ودعا الطرقات لوقف أي تدخل دولي سلبي في ليبيا.
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