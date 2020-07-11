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محافظات

زحام في أول يوم لتلقي أوراق الراغبين في الترشح للشيوخ بالمنيا

السبت 11/يوليه/2020 - 01:13 م
صدى البلد
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ايمن رياض
بدأت لجنة تلقى أوراق الراغبين في الترشح لمجلس الشيوخ بالمنيا أعمالها اليوم حيث تجمع 8 مرشحين أمام باب اللجنة من الصباح الباكر، أمام اللجنة لتقديم أوراقهم.

وطلبت اللجنه من المرشحين الحضور وبرفقتهم مرافق واحد فقط، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وعندما ظهر تجمع أمام اللجنة قرر رئيس لجنة تلقى الطلبات الدخول برقم إيصال السداد.

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وفي سياق متصل استكمل ٩ مرشحين لمجلس الشيوخ الكشف الطبي،  وأوراقهم تمهيدا لتقديمها اليوم السبت للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بمحكمة المنيا الابتدائية، لخوض الجولة المقرر أن تبدأ في الداخل يومي 11 و12 من شهر أغسطس المقبل. 

قال مسؤولو الصحة ، إن الـ9 الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم ، هم: محمد محمود عمار، الدكتور أحمد أبو غنيمة، الدكتور زين الأطناوي، عمرو حسين حسن، محمد عبد الحفيظ، أشرف عشيري، طارق حسن، جابر خليفة، هشام إبراهيم.

ويسدد كل مرشح محتمل رسوم إجراء الكشف المقررة داخل مديرية الصحة والسكان ثم يتوجه إلى المستشفى لإجراء التحليل الطبى الذي يبدأ من الساعة التاسعة صباحا.
 
كانت مديرية الصحة بالمحافظة أعلنت عن فتح باب الكشف الطبي على مرشحي مجلس الشيوخ حتى يوم 16 وذلك داخل مستشفى المنيا العام والقومسيون الطبى، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة حفاظا على صحة وسلامة المرشحين والعاملين على حد السواء.

وتعقد الأحزاب السياسية اجتماعات مكثفة للتنسيق من أجل مساندة المرشحين الذين سيقع عليهم الاختيار لخوض معركة انتخابات الشيوخ داخل المحافظة 
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