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رياضة

أخبار الزمالك.. تفاصيل زيارة صالح سليم وانضمام فرجاني ساسي وحازم إمام للمعسكر .. ونجم بيراميدز يواجه أزمة

السبت 11/يوليه/2020 - 09:37 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم،السبت  مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:


أشهر قليلة تفصل كل الأندية عن الميركاتو الصيفي وستعلن الأندية المصرية عن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق لا تزال تدخل فى صراعات من أجل ضم لاعبين داخل الدوري المصري، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.



كشف مصدر مطلع عن تفاصيل إصابة أحد لاعبي نادى الزمالك السابقين واحد رموزه بداء السل وتكفل الراحل محمد حلمى زامورا رئيس النادي بعلاجه. 



انضم حازم إمام وفرجاني ساسي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمعسكر الفريق الحالي ببرج العرب وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما.



روى عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة واقعة حدثت بين الراحل محمد حسن حلمى زامورا رئيس نادي الزمالك، والمايسترو الراحل صالح سليم رئيس النادى الأهلي.

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