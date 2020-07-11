أخبار الزمالك.. تفاصيل زيارة صالح سليم وانضمام فرجاني ساسي وحازم إمام للمعسكر .. ونجم بيراميدز يواجه أزمة





أشهر قليلة تفصل كل الأندية عن الميركاتو الصيفي وستعلن الأندية المصرية عن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق لا تزال تدخل فى صراعات من أجل ضم لاعبين داخل الدوري المصري، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.













كشف مصدر مطلع عن تفاصيل إصابة أحد لاعبي نادى الزمالك السابقين واحد رموزه بداء السل وتكفل الراحل محمد حلمى زامورا رئيس النادي بعلاجه.













انضم حازم إمام و فرجاني ساسي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمعسكر الفريق الحالي ببرج العرب وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما.













روى عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة واقعة حدثت بين الراحل محمد حسن حلمى زامورا رئيس نادي الزمالك، والمايسترو الراحل صالح سليم رئيس النادى الأهلي.



