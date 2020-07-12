الدوري الإنجليزي .. أستون فيلا يسعى لمداواة جراحه على حساب كريستال بالاس





ويدخل أستون فيلا بقيادة تريزيجيه والمحمدي مباراة اليوم، تحت شعار لا بديل عن الفوز، للحفاظ على آماله في البقاء في البريميرليج الموسم المقبل، وتجنب الهبوط إلى التشامبيونشيب.





وفشل أستون فيلا في تحقيق أي فوز خلال آخر 10 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي.





في المقابل يطمح في كريستال بالاس في خطف الثلاث نقاط من الفيلانز للاقتراب من منقطة وسط الجدول.





ويحتل كريستال بالاس المركز الـ 14 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الـ 17 وقبل الأخير بـ 27 نقطة.





ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي وولفرهامبتون مع إيفرتون، توتنهام مع آرسنال، بورنموث مع ليستر سيتي.

يستضيف فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدوليين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، نظيره كريستال بالاس، اليوم، الأحد، في تمام الثالثة والربع عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 35، من مسابقة الدوري الإنجليزي.