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أخبار العالم

الجيش الليبي: تجمعنا بمصر مصلحة حقيقية بعكس تركيا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:28 ص
الجيش الليبي: تجمعنا
الجيش الليبي: تجمعنا بمصر مصلحة حقيقية بعكس تركيا
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قسم الخارجي
قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، إن أمن مصر من أمن ليبيا، ومن حق الجيش الاستعانة بمن يحقق أمن ليبيا.

يأتي ذلك تعليقا على  دعوة مجلس النواب الليبي للجيش المصري بالتدخل لحماية الأمن القومي المصري والليبي، في ظل العدوان التركي المستمر على الأراضي الليبية.

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وأوضح المحجوب في تصريحات صحفية أن مصر شريك حقيقي و"تجمعنا معها مصلحة حقيقية وليس تركيا التي لا تجمعنا بها إلا أطماعها".

وأكد المحجوب أن حكومة الوفاق خرجت عن الأهداف التي شكلت من أجلها ووقعت معاهدات غير شرعية، مشددا على أمن مصر من أمن ليبيا ومن حقنا أن نستعين بمن يحقق أمننا.

وشدد المحجوب على أن الجيش الوطني الليبي يرصد كل تحركات الميليشيات، لافتا إلى أن تركيا قد تغامر في الهجوم على سرت والجفرة، وأشار إلى أن المرتزقة قاموا بحشد حوالي عشرة آلاف مقاتل في محيط سرت.
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