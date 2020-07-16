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أخبار البلد

بتكلفة 17 مليون جنيه.. رئيس الوزراء: تطوير قرية أولاد صبور بالدقهلية ضمن مبادرة حياة كريمة

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:42 ص
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسة المتابعات التي بدأها مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن جهود المحافظات المختلفة لتنفيذ مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، حيث تم استعراض موقف مشروعات محافظة الدقهلية.


وأكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة موقف جميع المشروعات التي يتم تنفيذها تحت إطار مبادرة "حياة كريمة"، في المحافظات المختلفة، حيث تسهم هذه المشروعات فى تحسين جودة الحياة لأهالينا بهذه القرى.


 وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن أعمال التطوير لقرى محافظة الدقهلية في هذه المرحلة ركزت على قرية أولاد صبور التابعة لمركز المطرية، حيث تم اعتماد استثمارات بقيمة تقدر بـ 16.683 مليون جنيه، وذلك في قطاعات الطرق والنقل والكباري، وصيانة البنية التحتية للقرية، وتطوير الوحدة الصحية التابعة للقرية.


وأضاف التقرير أنه سيتم إنشاء وحدة صحية بالقرية على مستوى عال من التجهيزات الطبية، إذ تبلغ مخصصاتها المالية منفردة نحو 15 مليون جنيه.


وشملت أعمال التطوير بالقرية رصف الطريق المؤدي إلى الوحدة الصحية بطول 500 م وبتكلفة مليون جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد الكوبري المؤدي للوحدة الصحية بتكلفة 100 ألف جنيه، فضلا عن توفير مسكن آمن وصحي لبعض الأسر بالقرية من خلال هدم وتجهيز 8 منازل، وتسيير قافلة طبية لخدمة أهالي القرية بتكلفة تقدر بـ 343 ألف جنيه.


رابط الفيديو الخاص بالخبر    https://youtu.be/tojQ4Aqd9Akــــــ
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