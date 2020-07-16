رئيس الوزراء يتابع ملفات الأراضى القابلة للزراعة بوسط وشمال سيناء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماعًا مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور الدكتور نعيم مصطفى، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور عمرو مصطفى، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة.









اقرا ايضا| مدبولي يكلف بتوفير الرعاية الطبية لمصابي حريق طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي









وفى بداية الاجتماع، عرض وزير الزراعة ما تم من إجراءات تتعلق بالحصر الاستكشافي للأراضي الصالحة للزراعة في المرحلة الثانية خلال الفترة من مايو ويونيو 2020، وذلك تنفيذًا لتكليف رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن، بضرورة إجراء دراسات ومعاينة ميدانية على أرض الواقع لجميع الاراضى القابلة للزراعة في شمال ووسط سيناء، وإعداد خريطة موقعة من جميع الجهات المعنية بمساحات تلك الأراضى.









وفي هذا الصدد، نوه وزير الزراعة إلى أنه تم تشكيل فريقى عمل بحث ميداني، الأول فريق عمل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من الجهات التابعة للوزارة، والثاني فريق عمل مستقل من كلية الزراعة بجامعة القاهرة. لافتًا في الوقت نفسه إلى أن مهمة الفريقين تتمثل في دراسة حصر وتصنيف وتقييم صلاحية الأراضى الصالحة للزراعة بشمال ووسط سيناء، وذلك من خلال إجراء الدراسات الميدانية على أرض الواقع بصورة أكثر تفصيلًا بالمناطق التي تم استكشافها بشمال ووسط سيناء خلال فترة المرحلة الأولى (يناير – فبراير 2020).









وتناول وزير الزراعة معايير وأسس تقييم صلاحية الأراضي من وجهة نظر الفريقين، وذلك من حيث مظاهر السطح، وخصائص التربة، مسلطًا الضوء على نتائج الدراسة لكل من فريقى العمل التابعين لوزارة الزراعة، وكلية الزراعة بجامعة القاهرة.







