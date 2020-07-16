عميد تمريض عين شمس: لا وجود لحالات كورونا بين الطلاب

قالت الدكتورة سحر موسى، عميد كلية تمريض جامعة عين شمس إنه تم وضع جداول الامتحانات بالكلية فترة واحدة لعدم حدوث تكدس طلاب داخل الكلية والحفاظ عليهم.





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وأضافت عميدة كلية التمريض لـ صدي البلد انه لم تم التبليغ بأي حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا داخل الكلية، مشيرة إلى سير عملية امتحانات طلاب الفرق النهائية تسير بمنتهي الهدوء مع اتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة والتى تضمن سلامة الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس.









ولفتت إلى أنه تم قياس درجات الحرارة بجهاز الأشعة تحت الحمراء والذى يمكن من قياس درجات الحرارة من بعد إلى جانب تنظيم اللجان بما يضمن التباعد بين الطلاب بما لا يقل عن ١٨٠ سم بين كل طالب وآخر بحيث يتواجد 25 طالبا داخل المدرج الذى يستوعب 250 طالبا.







