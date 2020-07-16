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تعليم

عميد تمريض عين شمس: لا وجود لحالات كورونا بين الطلاب

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:25 م
قياس حرارة
قياس حرارة
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حسام الفقي
قالت الدكتورة سحر موسى، عميد كلية تمريض جامعة عين شمس إنه تم وضع جداول الامتحانات بالكلية فترة واحدة لعدم حدوث تكدس طلاب داخل الكلية والحفاظ عليهم.

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وأضافت عميدة كلية التمريض لـ صدي البلد انه لم تم التبليغ بأي حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا داخل الكلية، مشيرة إلى سير عملية امتحانات طلاب الفرق النهائية تسير بمنتهي الهدوء  مع  اتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة والتى تضمن سلامة الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس.


ولفتت إلى أنه تم قياس درجات الحرارة بجهاز الأشعة تحت الحمراء والذى يمكن من قياس درجات الحرارة من بعد  إلى جانب  تنظيم  اللجان بما يضمن التباعد بين الطلاب بما لا يقل عن ١٨٠ سم بين كل طالب وآخر بحيث يتواجد 25 طالبا داخل  المدرج الذى يستوعب 250 طالبا. 


وأوضحت أنه بلغ عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات ٥٠٠ طالب وطالبة موزعين على ١٢ لجنة  وإجراء الامتحانات على فترة واحدة  بحث لا يزيد عدد الطلاب الممتحنين خلال الفترة الواحدة عن 500 طالب وطالبة كما يتم تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحان .
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