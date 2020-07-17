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مرأة

أكلة صيفي .. ساندوتش دجاج بالجبنة الكريمي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
كلنا نحب تناول السندويشات ، سواء كان ذلك لتناول الإفطار أو لإشباع الرغبة الشديدة في منتصف الليل. ، تصبح الأشياء فجأة أفضل بكثير! إذا كنت أيضًا ترغب في شطيرة دجاج جيدة ، فأنت في المكان الصحيح. ألق نظرة على هذه الوصفة السهلة وجربها اليوم. نحن على يقين من أن الجبن الكريمي سيسرق قلبك!


مكونات
حشوة الدجاج
400 غ - دجاج مسحب
3 ملاعق كبيرة - زيت نباتي
½ كوب - بصل (شرائح رقيقة)
225 غ - جبن كريمي (يمكنك صنعه في المنزل بهذه الوصفة أيضًا)
3 - الفلفل الأخضر المفروم
½ ملعقة صغيرة - مسحوق الكمون
½ ملعقة صغيرة - مسحوق الكزبرة
2 ملعقة كبيرة - زنجبيل وثوم (مبشور ناعم)
½ ملعقة صغيرة - ملح
3 ملاعق كبيرة - كزبرة طازجة
¼ ملعقة صغيرة - فلفل أسود
8 - شرائح خبز
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خطوات

* ضعي مقلاة سميكة على نار متوسطة وأضيفي 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي. عندما يسخن قليلًا ، أضيفي نصف كوب من البصل المقطع إلى شرائح رقيقة واقليه حتى يصبح شفافًا.


* بعد ذلك ، أضيفي الثوم والزنجبيل المبشور مع الفلفل الأخضر المفروم. ضعيه جيدًا وأضيفي قطع الدجاج منزوعة العظم. اطه لمدة 5 دقائق.

* يضاف الملح والفلفل حسب الذوق مع الكزبرة ومسحوق الكمون حسب القياسات المذكورة أعلاه. امنحه مزيجًا وغطيه بغطاء. يطهى لمدة 5 دقائق على نار متوسطة-منخفضة.

* أطفئي النار وانقلي خليط الدجاج إلى وعاء ودعيه يبرد. أضف الآن جبن الكريمة إليه وامزج جيدًا. مقبلات مع أوراق الكزبرة المفرومة.

* وزعي ملعقة من الخليط على الخبز وأضيفي المزيد من الجبن الكريمي إذا كنت تحبينه أكثر. غطيها بشريحة أخرى.
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