أكلة صيفي .. ساندوتش دجاج بالجبنة الكريمي

كلنا نحب تناول السندويشات ، سواء كان ذلك لتناول الإفطار أو لإشباع الرغبة الشديدة في منتصف الليل. ، تصبح الأشياء فجأة أفضل بكثير! إذا كنت أيضًا ترغب في شطيرة دجاج جيدة ، فأنت في المكان الصحيح. ألق نظرة على هذه الوصفة السهلة وجربها اليوم. نحن على يقين من أن الجبن الكريمي سيسرق قلبك!









مكونات

400 غ - دجاج مسحب

3 ملاعق كبيرة - زيت نباتي

½ كوب - بصل (شرائح رقيقة)

225 غ - جبن كريمي (يمكنك صنعه في المنزل بهذه الوصفة أيضًا)

3 - الفلفل الأخضر المفروم

½ ملعقة صغيرة - مسحوق الكمون

½ ملعقة صغيرة - مسحوق الكزبرة

2 ملعقة كبيرة - زنجبيل وثوم (مبشور ناعم)

½ ملعقة صغيرة - ملح

3 ملاعق كبيرة - كزبرة طازجة

¼ ملعقة صغيرة - فلفل أسود

8 - شرائح خبز

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خطوات





* ضعي مقلاة سميكة على نار متوسطة وأضيفي 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي. عندما يسخن قليلًا ، أضيفي نصف كوب من البصل المقطع إلى شرائح رقيقة واقليه حتى يصبح شفافًا.









* بعد ذلك ، أضيفي الثوم والزنجبيل المبشور مع الفلفل الأخضر المفروم. ضعيه جيدًا وأضيفي قطع الدجاج منزوعة العظم. اطه لمدة 5 دقائق.





* يضاف الملح والفلفل حسب الذوق مع الكزبرة ومسحوق الكمون حسب القياسات المذكورة أعلاه. امنحه مزيجًا وغطيه بغطاء. يطهى لمدة 5 دقائق على نار متوسطة-منخفضة.





* أطفئي النار وانقلي خليط الدجاج إلى وعاء ودعيه يبرد. أضف الآن جبن الكريمة إليه وامزج جيدًا. مقبلات مع أوراق الكزبرة المفرومة.





* وزعي ملعقة من الخليط على الخبز وأضيفي المزيد من الجبن الكريمي إذا كنت تحبينه أكثر. غطيها بشريحة أخرى.