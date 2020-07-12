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مرأة

احم نفسك من خطر المطاعم .. إليك طريقة عمل دجاج البروستد في المنزل

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:02 ص
طريقة عمل دجاج البروستد
طريقة عمل دجاج البروستد
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أسماء عبد الحفيظ

يقبل الكثير من الأطفال والكبار على تناول دجاج بروستد المقرمش ويعشقه الكثير .. يمكنك تناول دجاج البروستد بالمنزل بدون الحاجة للذهاب للمطاعم والتعرض لخطر عدوى كورونا. 


قدم الشيف شربيني طريقة عمل دبابيس الدجاج بروستد


المقادير
دبابيس دجاج

ورق غار
لوري
عود قرفة
مستكة
ملح - فلفل
جوزة الطيب
ثوم بودرة
بيض

بودرة بصل
مستردة
كورن فليكس
بقسماط
دقيق
شطة
بهارات

طريقة التحضير

- اسلقي الدبابيس مع جزر وبصل وكرفس وورق لورا وعود قرفة ومستكة وجوزة الطيب وشطة وسويها إلا قليلا.


- افرمي الكورن فليكس باستخدام كبة كهربائية حتى يصبح دقيقا ناعما.


- اخرجي الدبابيس من الشوربة وتبليها بالثوم والبصل البودرة والمستردة والبهارات والبيض والدقيق وأخيرا ضعيها في الكورن فليكس ثم اقليها في زيت غزير ساخن، قدميها مع البطاطس.

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