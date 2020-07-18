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حوادث

خادمة تسرق مجوهرات من شقة مخدومتها في باب الشعرية

السبت 18/يوليه/2020 - 12:27 م
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة مصوغات ذهبية من إحدى السيدات في باب الشعرية.

بلغ لقسم شرطة باب الشعرية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل غرفة نومها واستبدالها بأخرى "ذهب صينى" واتهمت (إحدى السيدات "تعمل لديها" - مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس "لها معلومات جنائية") بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقها وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطها.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة حيث تمكنت من الاستيلاء على المصوغات الذهبية بأسلوب "المغافلة" على فترات مُستغلة طبيعة عملها طرف المجنى عليها.

وأضافت بقيامها بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلها "سيئ النية" (صاحب محل مصوغات ذهبية وفضية بمنطقة الجبل الأصفر بالقليوبية "له معلومات جنائية") حيث تم ضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية بمحل عمله، وبحوزته المصوغات الذهبية المستولى عليها وأقر علمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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