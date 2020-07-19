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مرأة

سهلة وخفيفة.. طريقة تحضير الدجاج المسحب في الفرن

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:48 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد الدجاج هو أحد الأطعمة التي تحضر بطرق مختلفة، ولذلك نقدم لكِ اليوم طريقة عمل الدجاج المسحب بالفرن.

المقادير:
2 دجاجة كاملة مخلية من العظم ومفتوحة من سلسلة الظهر.
2 ملعقة صغيرة حبهان مطحون.
2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.
3 حبات بصل مقطعة شرائح.
4  حبات طماطم مقطعة شرائح.
ملعقة كبيرة سُماق.
2 ملعقة صغيرة بهارات دجاج مشكلة.
رشة جوزة الطيب.
ملح وفلفل.
4 ملاعق زيت نباتي
زيتون أخضر مخلل.

طريقة التحضير
في وعاء متوسط العمق ضعي التوابل كلها معا ( البهارات والسماق والقرفة وجوزة الطيب والملح والفلفل والحبهان) وقلبي معا. ثم أضيفي 3 ملاعق من الزيت النباتي وقلبي المقدار جيدا.
في وعاء التتبيل ضعي شرائح البصل والطماطم وأضيفي عليهم التوابل والزيت النباتي وقلبي المقدار خفيفًا.
ضعي الدجاجتين في خليط البصل والتوابل والطماطم  وتبلي الدجاج من الوجهين وغلفي الوعاء واتركيه ليلة كاملة بالبراد  حتى يتشرب الدجاج من التتبيلة.
في صاج فرن مدهون ضعي التتبيلة (الطماطم والبصل والتوابل)  ثم ضعي الدجاج مفتوحا على الظهر في الصاج.
ضعي الصينية في فرن حار على درجة حرارة 220 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة - ساعة حتى ينضج الدجاج. 
أوقدي الشواية 5 دقائق وارفعي الصاج على الرف العلوي ليتحمر الدجاج ويأخذ لونا ذهبيا.
قدمي الدجاج المسحب ساخنا مع الأرز البسمتي والسلطة الخضراء والزيتون الأخضر المخلل .
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