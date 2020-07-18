طريقة عمل دجاج تكا.. فيديو

تقدم الشيف غادة جميل طريقة مبتكرة وسهلة وسريعة لعمل دجاج تكا بالمنزل، بمذاق لا يقاوم، وبشكل موفر أيضا.

مقادير دجاج تكا :

قطع دجاج

بصلة مبشورة ناعم

8 فصوص ثوم

ملعقة جنزبيل بودرة

ملح

فلفل اسود

ربع ملعقة سكر

ملعقة و نصف كاري

ملعقة ونصف كركم

ملعقة زعتر

2 ملعقة صلصة كاتشب

ثوم بودر

بصل بودر

ليمون

ملعقة كبيرة خل

زيت زيتون

علبة صغيرة زبادي

طريقة تحضير دجاج تكا

* يغسل الدجاج جيدا ويقطع إلى 4 قطع

* يتبل الدجاج ببصل مفروم وسكر وكاري وكركم وجنزبيل وزعتر وبصل بودرة وليمون وخل وزيت زيتون وزبادي وكاتشب وصلصة وملح وفلفل أسود وثوم مفروم

* يشوى على شبكة في فرن ساخن على حرارة عالية

* نضع في الرف السفلي للفرن صينية كبيرة بها ماء

* ثم نضع في الماء عود قرفة وحبهان وورق لورا

* يترك في الفرن حتى تمام الطهي

