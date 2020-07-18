طريقة عمل دجاج تكا.. فيديو

تقدم الشيف غادة جميل طريقة مبتكرة وسهلة وسريعة لعمل دجاج تكا بالمنزل، بمذاق لا يقاوم، وبشكل موفر أيضا.
مقادير دجاج تكا :
قطع دجاج
بصلة مبشورة ناعم
8 فصوص ثوم
ملعقة جنزبيل بودرة
ملح
فلفل اسود
ربع ملعقة سكر
ملعقة و نصف كاري
ملعقة ونصف كركم
ملعقة زعتر
2 ملعقة صلصة كاتشب
ثوم بودر
بصل بودر
ليمون
ملعقة كبيرة خل
زيت زيتون
علبة صغيرة زبادي
طريقة تحضير دجاج تكا
* يغسل الدجاج جيدا ويقطع إلى 4 قطع
* يتبل الدجاج ببصل مفروم وسكر وكاري وكركم وجنزبيل وزعتر وبصل بودرة وليمون وخل وزيت زيتون وزبادي وكاتشب وصلصة وملح وفلفل أسود وثوم مفروم
* يشوى على شبكة في فرن ساخن على حرارة عالية
* نضع في الرف السفلي للفرن صينية كبيرة بها ماء
* ثم نضع في الماء عود قرفة وحبهان وورق لورا
* يترك في الفرن حتى تمام الطهي