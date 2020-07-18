AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل دجاج تكا.. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 05:02 ص
طريقة عمل دجاج تكا
طريقة عمل دجاج تكا
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف غادة جميل طريقة مبتكرة وسهلة وسريعة لعمل دجاج تكا بالمنزل، بمذاق لا يقاوم، وبشكل موفر أيضا.

مقادير دجاج تكا :

قطع دجاج
بصلة  مبشورة ناعم
8 فصوص ثوم
ملعقة جنزبيل بودرة
ملح
فلفل اسود
ربع ملعقة سكر
ملعقة و نصف كاري
ملعقة ونصف كركم

ملعقة زعتر
2 ملعقة صلصة كاتشب
ثوم بودر
بصل بودر
ليمون
ملعقة كبيرة خل
زيت زيتون
 علبة صغيرة زبادي

طريقة تحضير دجاج تكا

* يغسل الدجاج جيدا ويقطع إلى 4 قطع

* يتبل الدجاج ببصل مفروم وسكر وكاري وكركم وجنزبيل وزعتر وبصل بودرة وليمون وخل وزيت زيتون وزبادي وكاتشب وصلصة وملح وفلفل أسود وثوم مفروم

* يشوى على شبكة في فرن ساخن على حرارة عالية

* نضع في الرف السفلي للفرن صينية كبيرة بها ماء

* ثم نضع في الماء عود قرفة وحبهان وورق لورا

* يترك في الفرن حتى تمام الطهي

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل شيش طاووق .. 5 وصفات بمذاق المطاعم

سهلة وبسيطة.. طريقة عمل كفتة دجاج

طريقة عمل دجاج مشوي بدبس التمر.. فيديو

ترشيحاتنا

رغم مماطلة إثيوبيا.. خبير الموارد المائية: الوصول إلى حل في مفاوضات سد النهضة سهل.. فيديو

بسبب برنامج جديد.. خالد الغندور يفتح النار على قناة الأهلي

الصحة: حالات الشفاء من كورونا تتخطى الـ 27 وخروجهم من المستشفيات

أمن المنيا يكشف لغز مقتل شيخ والتمثيل بجثته .. قصة حب وراء الحادث

حقيقة وفاة أميتاب باتشان بـ فيروس كورونا

مرتضى منصور: لو الأهلي عمل برنامج 6-1..هعمل برنامج اسمه الساعاتي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد القرفة الصحية..تعرف عليها

بفستان قصير.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

بينها قص الأظافر وتجفيف الجوارب.. أغرب وأسوأ سلوكيات المسافرين خلال الرحلات الجوية