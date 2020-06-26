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مرأة

بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل المكرونة بالخضار بدون سلق

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:02 م
طريقة عمل المكرونة
طريقة عمل المكرونة بدون سلق
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نهى هجرس
تصدرت طريقة عمل المكرونة بدون سلق، تريند السوشيال ميديا حيث قام العديد من الأشخاص بإعدادها بطرق مختلفة مع إضافة الخضار، وأصبحت منتشرة بشكل كبير بين رواد السوشيال ميديا وعلى جروبات الطعام.

وإليكم طريقة عمل المكرونة بالخضار بدون سلق..

المكونات
مكرونة
فلفل ألوان مقطع مكعبات
طماطم مقطعة مكعبات
بصل مقطع مكعبات
ماء ساخن
صلصة طماطم
عصير طماطم فريش


طريقة تحضير المكرونة بدون سلق
فى إناء كبير ضعى البصل المقطع مع الفلفل والطماطم
ثم قومى بوضع المكرونة كما هى على جميع المكونات
ضعى الماء الساخن على المكونات بشكل بسيط
قومى بوضع الإناء على النار، وضعى الغطاء
اتركى المكرونة لمدة 20 دقيقة او حتى تنضج
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