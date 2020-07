شكرا يا وطن الحلم.. أصالة تشيد بـ مسبار الأمل الإماراتي للمريخ

View this post on Instagram

شكرًا ياعاصمة الفخر والسموّ .. شكرًا ياوطن الحلم وياأرض الأملّ .. شكرًا شيوخنا العظام على هديّتكم الّتي ستتوارثها أجيال وأجيال .. شكرًا كثيرًا لأنّكم وحّدتمّ كلّ العرب على الفرح وعلى الفخر وعلى الإنتماء.. عاشت إماراتنا العظيمه بأهلها وقادتها وكلّ ذرّة تراب فيها ... #الإمارات_العربية_المتحدة #مسبار_الأمل