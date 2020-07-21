شكرا يا وطن الحلم.. أصالة تشيد بـ مسبار الأمل الإماراتي للمريخ

أشادت الفنانة السورية أصالة بإطلاق مسبار الأمل الإماراتي لاستكشاف كوكب المريخ .
وكتبت أصالة عبر انستجرام : "شكرًا يا عاصمة الفخر والسموّ .. شكرًا يا وطن الحلم ويا أرض الأملّ .. شكرًا شيوخنا العظام على هديّتكم الّتي ستتوارثها أجيال وأجيال، شكرًا كثيرًا لأنّكم وحّدتمّ كلّ العرب على الفرح وعلى الفخر وعلى الانتماء، عاشت إماراتنا العظيمه بأهلها وقادتها وكلّ ذرّة تراب فيها #الإمارات_العربية_المتحدة ".
واحتفلت الفنانة أصالة الأحد الماضي بخطوبة ابنتها " شام" منذ أيام في سعادة بالغة وسط أجواء عائلية داخل منزلها واقتصر الحفل علي تجمع عائلي وعلى الاصدقاء فقط.
وعلى جانب الآخر تواصل أصالة التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريبا، بعد آخر ألبوماتها " في قربك" الذي ضم أغاني باللهجة المصرية.
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شكرًا ياعاصمة الفخر والسموّ .. شكرًا ياوطن الحلم وياأرض الأملّ .. شكرًا شيوخنا العظام على هديّتكم الّتي ستتوارثها أجيال وأجيال .. شكرًا كثيرًا لأنّكم وحّدتمّ كلّ العرب على الفرح وعلى الفخر وعلى الإنتماء.. عاشت إماراتنا العظيمه بأهلها وقادتها وكلّ ذرّة تراب فيها ... #الإمارات_العربية_المتحدة #مسبار_الأمل