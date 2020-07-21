شكرا يا وطن الحلم.. أصالة تشيد بـ مسبار الأمل الإماراتي للمريخ

وكتبت

عبر انستجرام : "شكرًا يا عاصمة الفخر والسموّ .. شكرًا يا وطن الحلم ويا أرض الأملّ .. شكرًا شيوخنا العظام على هديّتكم الّتي ستتوارثها أجيال وأجيال، شكرًا كثيرًا لأنّكم وحّدتمّ كلّ العرب على الفرح وعلى الفخر وعلى الانتماء، عاشت إماراتنا العظيمه بأهلها وقادتها وكلّ ذرّة تراب فيها #الإمارات_العربية_المتحدة ".