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فيضان كبير فى السودان خلال أسبوعين.. عباس شراقي: لا نثق فى تصريحات إثيوبيا حول ملف السد

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:33 م
سد النهضة
سد النهضة
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البهي عمرو
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا و الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الدول الثلاثة  مصر والسودان وإثيوبيا لديهم إرادة سياسية للاتفاق بشأن سد النهضة، موضحًا أن تصريحات أثيوبيا اليوم بالبدء في ملء السد يخالف القواعد.

وأضاف عباس شراقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن إثيوبيا استبقت الأحداث و اليوم لا تستطيع تصريف مياه السد.

وأوضح عباس شراقي، أن ما تقوم به أثيوبيا غير قانوني، و هناك فيضان ضخم سيواجه السودان بعد إسبوعين، ولا بد من تقديم احتجاج على التصريحات الإثيوبية بشأن ملء السد.  

ولفت عباس شراقي، إلى أن  جميع الأعضاء أجمعوا على عدم اتخاذ إجراءات أحادية بشأن ملء سد إثيوبيا، وما تقوم به أثيوبيا مخالف.

وأشار عباس شراقي، إلى أن إذا لم يتم الإتفاق بين الدول الثلاثة فإن إثيوبيا ملزمة بفتح بوابات السد لأن سد إثيوبيا سيحجز 5 مليارات متر مكعب قبل تصريف المياه.

وعلق على الفيديو الذى يوضح بدء ملء السد، قائلا" اثيوبيا لن تستفيد من مياه السد، فى الزراعة وتخزين المياه لن يتم الزرع منها ولكن الهدف هو التخزين و توليد الكهرباء" 

وكشف أن الجزء الذى يسقط منه المياه يكون حاليًا من 70 متر، وفى المستقبل سيصل لـ 150 متر. 

وكشف أن إثيوبيا قامت بإلغاء 5 توربينات لعدم فائدتهم الاقتصادية من أصل 16 توربين، وهذا يؤكد أن هناك تخبط وعدم دراسة.

وأكد أن هناك عدم ثقة فى الجانب الأثيوبي ولذلك نتحسس فى كل كلمة فى الاتفاق حتى لا يتم التلاعب بها فى المستقبل، مشيرا إلى ان سد أثيوبيا سيكون منتزه فى المستقبل و الشعب الإثيوبي سيكتشف أن حكومته خدعته ولن تستفيد إثيوبيا من السد، لأنه لن يزرع 200 ألف فدان.

واوضح أن اثيوبيا ستحتاج مصر فى توزيع الكهرباء، لآن مصر تمتلك شبكة التوزيع و هى المركز الرئيسي لتوزيع الكهرباء.

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