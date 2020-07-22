رئيس وزراء السودان: لا بديل عن التفاوض بشأن سد النهضة

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم الأربعاء، أنه لا بديل عن التفاوض لحل أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.





وكشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، اليوم الاربعاء، نقلا عن مصادر في الإدارة الامريكية، عن دراسة إدارة الرئيس دونالد ترامب وقف بعض المساعدات إلى إثيوبيا بسبب ملء سد النهضة، وما ترتب عليه من تدهور العلاقات مع دول المصب "مصر- السودان".





وقال مسئولون أمريكيون إلى المجلة إن سد النهضة تسبب في خلافات كبيرة داخل الإدارة الأمريكية نفسها، منذ تدخل واشنطن كوسيط لحل الأزمة.





من جانبه قال متحدث باسم وزارة الخزانة الامريكية إن الهدف الوحيد لواشنطن هو مساعدة مصر وإثيوبيا والسودان للتوصل إلى اتفاق نهائي عادل لملء خزان السد.





كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وجه تهنئة لمواطنيه على انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به شبكة "العربية".





وأعلن آبي أحمد، أمس الثلاثاء، انتهاء المرحلة الأولى من عملية ملء سد النهضة بسبب موسم هطول الأمطار، بعد أسبوع من الأكاذيب والمراوغة بشأن ملء السد.