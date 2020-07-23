حسام غالي يظهر في التتش الثلاثاء بعد 589 يومًا من الغياب عن الأهلي

يترقب النادي الأهلي بشغف شديد يوم الثلاثاء المقبل موقف حسام غالي لاعب وسط الفريق الأحمر والمنسق العام لقطاع الكرة السابق ومدير الكرة بالجونة من ظهوره في مقر الجزيرة من جديد لأول مرة بعد 589 يومًا من الغياب.





ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الجونة وديًا يوم الثلاثاء 28 يوليو ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري.





وكان مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبول استقالة حسام غالي من منصبه كمنسق عام قطاع الكرة بالأهلي وعضو لجنة الكرة في 16 ديسمبر عام 2018 ومن يومها لم يظهر «الكابيتانو» في مقر الجزيرة وبل يرفض بشكل نهائي الحديث عن أي شيء يخص القلعة الحمراء أو وجود خلاف من عدمه.





وتولي غالي منصب مدير الكرة في الجونة وقدم نموذجًا جديدًا للأهلي في هذا المنصب الذي يبحثون فيه عن تلك الشخصية ولكن حسام رفض حديث بعض الوسطاء عن عودته للقلعة الحمراء في هذا التوقيت وأصر على استكمال تجربته مع الجونة بل ونقل مقر إقامته برفقة أسرته إلي هناك بشكل نهائي.





ورغم أن الأهلي سيواجه الجونة كما أعلن الأول عبر موقعه الرسمي لكن لم يحدد غالي موقفه بالظهور في التتش مع فريقه من عدمه حتي الآن.