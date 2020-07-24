المصري يلاقي طلائع الجيش مجددًا في ثاني مبارياته الودية اليوم الجمعة

يلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري في السادسة مساء اليوم الجمعة بنظيره فريق طلائع الجيش في ثاني مباريات المصري الوديةعلى الملعب الرئيسي لاستاد برج العرب













يأتى اللقاء ضمن معسكر المصرى المغلق المقام بأحد فنادق برج العرب.





كان الفريقان قد التقيا وديًا أول أمس وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.





هذا ومن المقرر أن يؤدي فريق المصري مرانه الصباحي في السابعة اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب ، وهو المران الذي يخصصه الجهاز الفني للمصري بقيادة الكابتن طارق العشري دومًا للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين للوصول لمعدلاتها المثلى مع استئناف الفريق لمبارياته ببطولة الدوري والتي يستهل الفريق بملاقاة نظيره فريق الزمالك في السادس من أغسطس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.



