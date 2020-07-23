محمد شحاتة يعود لتدريبات المصري بعد أسبوع

أثبتت الأشعة التشخيصية التي أجراها محمد شحاته حارس مرمى الفريق الأول للكرة بنادي المصري إصابته بارتشاح خفيف في الركبة مع وجود كدمة قوية.





وتستلزم الاصابة حصوله على راحة ليومين ، قبل أن يبدأ في أداء بعض التدريبات الخفيفة مع خضوعه لعدد من الجلسات العلاجية، على أن يبدأ العودة للتدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوع على أقصى تقدير.











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وأبدى الدكتور شادي السعدني طبيب الفريق سعادته التامة بنتائج الأشعة والتقرير خاصًة بعدما ثبت تمامًا سلامة أربطة الركبة والغضروف من أية إصابات قوية أو تمزقات اللهم سوى كدمة قوية تستلزم حصوله على راحة سلبية ليومين قبل البدء في البرنامج العلاجي والتأهيلي.