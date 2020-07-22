بعد إصابته في مباراة طلائع الجيش .. فحوصات طبية لمحمد شحاتة حارس المصري

يخضع محمد شحاته حارس مرمى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ، لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية وذلك بعد إصابته خلال مباراة المصري وطلائع الجيش الودية التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ستاد برج العرب وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.







وأكد الدكتور شادي السعدني طبيب الفريق أن الفحوصات المبدئية التي أجراها للاعب أمس ترجح إصابته بتمزق في الرباط الداخلي للركبة مع اشتباه قطع بالغضروف الهلالي الداخلي.









ومن المقررأن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية ومن بينها الرنين المغناطيسي وذلك لتحديد مدى الإصابة ، وعلى ضوء التقارير الطبية التي ستوضح حالة اللاعب سيتم تحديد الخطوات المقبلة في برنامجه العلاجي والتأهيلي.