نجاح تدخل جراحى دقيق لكسر سيئ الالتئام لطفل بنصر بورسعيد

تمكن فريق جراحة العظام بمستشفى النصر التخصصي بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد من إجراء تدخل جراحي دقيق لطفل ٨ سنوات في إطار استمرار تقديم المستشفى لخدماتها الصحية لمنتفعي هيئة الرعاية الصحية









وأكد الدكتور قطب السيد مدير عام المستشفى انه تم عمل تقويم بالكوع الأيمن لكسر قديم سيء الإلتئام بأسفل عظمة العضد الأيمن عن طريق شق عظمي أسفل عظمة العضد وتم إصلاح الإعوجاج و تثبيته بواسطة أسلاك معدنية.









واضاف مدير المستشفى أنه تمت متابعه المريض لمده ثلاثه أسابيع ورفع الأسلاك المعدنيه..





وكشف الدكتور قطب عن أن الفريق الذي قام بإجراء الجراحه قسم جراحة عظام الأطفال بمستشفى النصر التخصصي برئاسة. خالد صبري رئيس القسم وعميد كليه الطب جامعه بورسعيد؛ ود. محمد عبد العزيز مدرس جراحه العظام كليه الطب جامعه بورسعيد ود. عماد صلاح رياض طبيب جراحه العظام بمستشفى النصر التخصصي



