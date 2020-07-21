جمارك بورسعيد تضبط تهريب كمية من الأدوات والأجهزة غير خالصة الرسوم

تمكنت الإدارة العامة لجمارك المنافذ الخارجية بجمارك بورسعيد برئاسة علاء السيد بالتنسيق مع مخابرات حرس حدود بورسعيد وقوات حرس الحدود من ضبط وتحرير محضر تهريب لكمية من الأدوات والأجهزة الكهربائية والملابس والأحذية الأجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية















كانت معلومات سرية وردت من مخابرات حرس حدود بورسعيد وقوات حرس الحدود بضبط السيارة رقم ك م ه 2498 نيسان قيادة المدعو أ ح ا بمنطقة الجرابعة خلف الحراسات وتمت المعاينة والجرد للسيارة بلجنة جمركية برئاسة السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية و محمد أحمد مأمور الجمرك.

وتبين وجود 235 ماكينة تنعيم حريمي و 1990 مكواة شعر متنوعة و 104 سيشوار و 6 مكنسة كهربائية و 574 ماكينة حلاقة متنوعة و 48 كبه كهربائية و 24 مكواة للملابس و 1039 جهاز مساج متنوع و 140 جهاز كمبروسر هواء للسيارات و 170 زوج كوتشي اطفال و 550 قطعة ملابس اطفال بإجمالي 4880 قطعة بالسيارة .





وبلغت قيمة المضبوطات 296 ألف و 435 جنيه وبلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية 167 ألف و 805 جنيه.





وقرر علاء السيد مدير عام منافذ بورسعيد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 57237 لسنة 2020 والتحفظ علي المضبوطات .