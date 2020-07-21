جمارك بورسعيد تضبط تهريب كمية من الأدوات والأجهزة غير خالصة الرسوم

كانت معلومات سرية وردت من مخابرات حرس حدود بورسعيد وقوات حرس الحدود بضبط السيارة رقم ك م ه 2498 نيسان قيادة المدعو أ ح ا بمنطقة الجرابعة خلف الحراسات وتمت المعاينة والجرد للسيارة بلجنة جمركية برئاسة السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية و محمد أحمد مأمور الجمرك.
وتبين وجود 235 ماكينة تنعيم حريمي و 1990 مكواة شعر متنوعة و 104 سيشوار و 6 مكنسة كهربائية و 574 ماكينة حلاقة متنوعة و 48 كبه كهربائية و 24 مكواة للملابس و 1039 جهاز مساج متنوع و 140 جهاز كمبروسر هواء للسيارات و 170 زوج كوتشي اطفال و 550 قطعة ملابس اطفال بإجمالي 4880 قطعة بالسيارة .
وبلغت قيمة المضبوطات 296 ألف و 435 جنيه وبلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية 167 ألف و 805 جنيه.
وقرر علاء السيد مدير عام منافذ بورسعيد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 57237 لسنة 2020 والتحفظ علي المضبوطات .