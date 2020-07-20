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رياضة

النيجيري أوستين أموتو يجري جراحة الزائدة الدودية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:57 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أجرى النيجيري أوستين أموتو مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري جراحة الزائدة الدودية وذلك بإحدى المستشفيات الخاصة ببورسعيد.

وقد كلفت إدارة النادي المصري الدكتور شادي السعدني طبيب الفريق الأول بمتابعة حالة اللاعب الذي سيخضع لفترة نقاهة تقترب من أسبوعين ، يبدأ بعدها اللاعب في ممارسة بعض التدريبات الخفيفة قبل انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق

هذا وانتظم الفريق ظهر اليوم في معسكر مغلق ببرج العرب ، استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري في السادس من أغسطس المقبل.

شهدت قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والتي تم اختيارها للانتظام في المعسكر المغلق الذي يبدأ ظهر اليوم الاثنين بأحد فنادق برج العرب تواجد اثنين من عناصر فريق الشباب بالنادي المصري واللذين تم تصعيدهما للتدريب مع الفريق الأول منذ استئنافه للتدريبات قبل ما يقرب من أربعة أسابيع.

الثنائي الشاب هما محمد عبد السلام الشهير بلقب “بندق” وهو يبلغ من العمر 21 عامًا ويشغل مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع ، والثاني هو أحمد يوسف البالغ من العمر 20 عامًا والذي يشغل مركز قلب الدفاع.

كان الكابتن طارق العشري المدير الفني لفريق المصري قد أتم التنسيق مع الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين حول تصعيد الناشئين المتميزين للتدريب مع الفريق الأول ، حيث تم تصعيد السداسي محمد عبد السلام وأحمد يوسف ومحمد الجمل ومحمد عبد الخالق وإبراهيم الغنام ومحمد سيف داود للتدريب مع الفريق منذ عودة التدريبات استعدادًا لاستئناف الدوري ، كما تم الاتفاق بين الكابتن طارق العشري والدكتور ميمي عبد الرازق على تكوين فريق الأمل الذي يضم نخبة متميزة من لاعبي فرق الشباب والناشئين بالنادي المصري ليكون هذا الفريق بمثابة الذخيرة المستقبلية للفريق الأول للكرة بالنادي المصري


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