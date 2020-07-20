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محافظات

شرق بورسعيد يستقبل الدفعة الثانية من معدات كوبري الفردان الجديد

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:02 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كتب محمد الغزاوى
استقبل الرصيف الجديد بميناء شرق بورسعيد "الجهة الشرقية" الدفعة الثانية من معدات ومكونات كوبري الفردان العائم الجديد الخاص بالسكك الحديدية ،على متن السفينة DU JUAN SONG سفينة بضائع عامة تحمل علم هونج كونج

كانت السفينة وصلت منتصف ليل أول أمس وربطت على الرصيف الجديد للميناء، حيث يبلغ طولها 170 م بغاطس 9,5 م وحمولة 20676 طن ،وبذلك تكون هذه السفينة هي الثانية من إجمالي 12 سفينة تقوم بعملية نقل معدات وأجزاء كوبري الفردان الذي يربط بين شرق وغرب قناة السويس والعمل على رفع كفاءة الكوبري القائم حاليًا على قناة السويس بمنطقة الفردان بمحافظة الاسماعيلية، حيث يعد مشروع إنشاء كوبري الفردان المعدني الجديد والمخصص لعبور القطارات أحد أهم المشروعات الاستراتيجية لربط شبه جزيرة سيناء بالوادي والدلتا بوسائل انتقالات متعددة ومتنوعة لتنمية هذه المنطقة.


وفي هذا السياق، أعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن استقبال الأرصفة الجديدة بشرق بورسعيد لسفن معدات وأجهزة المشروعات القومية التي تشهدها مصر حاليًا هي رسالة إيجابية تعكس الأعمال التي تقوم بها الهيئة الاقتصادية في دفع عجلة تشغيل الأرصفة الجديدة، التي تشرفنا بافتتاح السيد رئيس الجمهورية رسميًا لها في نوفمبر الماضي، لتستقبل الأرصفة بعدها أولى سفن البضائع العامة والتي نقلت أول مرحلة من معدات وأجزاء كوبري الفردان.

وأضاف زكي أن الهيئة تعمل حاليًا على تسريع وتيرة العمل في شرق بورسعيد بالانتهاء من تجهيز الساحات الخلفية للأرصفة وكذلك تسليم المطور الصناعي بنهاية الشهر الجاري 500 مليون متر مربع ضمن المرحلة الأولى من تحسين التربة في المنطقة، كما يتم الإنتهاء من بعض المفاوضات الخاصة بمشروعات في ميناء شرق بورسعيد وجذب استثمارات عالمية.

وقد وصلت السفينة إلى ميناء شرق بورسعيد منتصف ليل السبت الماضي، وبدأت بتفريغ حمولتها صباح أمس الأحد عن طريق سيارات النقل المخصصة لحمل هذه الطرود ذات الأطوال الكبيرة من السفينة إلى موقع إنشاء الكوبري مباشرة، ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع ينفذ من خلال أربع شركات أجنبية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتي تنفذ عملية الإنشاء ورفع كفاءة وازدواج كوبري الفردان العائم للسكك الحديدية.
شرق بورسعيد يستقبل الدفعة الثانية من معدات كوبري الفردان الجديد
شرق بورسعيد يستقبل الدفعة الثانية من معدات كوبري الفردان الجديد
شرق بورسعيد يستقبل الدفعة الثانية من معدات كوبري الفردان الجديد
شرق بورسعيد يستقبل الدفعة الثانية من معدات كوبري الفردان الجديد
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