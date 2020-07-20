بالأسماء.. خوض 8 مرشحين انتخابات مجلس الشيوخ واستبعاد 4 ببورسعيد

ينشر "صدى البلد"، الكشف النهائي الذي أصدرته اللجنة المنوطة بتلقي طلبات المرشحين لمجلس الشيوخ المصري 2020 برئاسة المستشار محمد البنداري، رئيس محكمة بورسعيد الإبتدائية ، حيث استقرت على 8 مرشحين للمقعد الفردي من بين 12 تقدموا بأوراقهم للجنة.





وأعلنت اللجنة، أحقية خوض انتخابات مجلس الشيوخ لكل من "الدكتور عاطف علم الدين - رئيس جامعة بورسعيد الأسبق، برمز الكتاب ورقم "1" عن حزب مستقبل وطن، مجدي النقيب برمز الأسد كمستقل، سليمان عبدالعزيز برمز السيف عن حزب المؤتمر، أحمد عزام برمز النخلة عن حزب الوفد، أحمد جوهر برمز ساعة اليد كمستقل".





كما استقرت اللجنة في كشفها النهائي وقبل فتح باب الطعون على محمد متولي برمز الحصان عن حزب مصر المستقبل، عمرو عبدالحميد برمز السد العالي كمستقل، محمد أبوالعطا برمز التاج عن حزب حماة وطن.





واستبعدت اللجنة كلا من اللواء سماح قنديل والذي كان قد ترشح عن حزب حماة وطن، خالد الرفاعي، أحمد ابوالمعاطي، وعادل الدسوقي، والذين كانوا قد تقدموا بأوراقهم كمستقلين، وذلك لعدم إستيفاء الأوراق المطلوبة.







